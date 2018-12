: Palermo, 45enne uccide marito nel sonno - TelevideoRai101 : Palermo, 45enne uccide marito nel sonno - TinaAnceschi : RT @RaiNews: Una donna avrebbe ucciso il marito accoltellandolo mentre dormiva. Il delitto è stato commesso la notte scorsa a #Palermo . Sa… - RaiNews : Una donna avrebbe ucciso il marito accoltellandolo mentre dormiva. Il delitto è stato commesso la notte scorsa a… -

Una donna ha ucciso ila coltelte mentre dormiva, poi ha chiamato il 118. Il fatto è avvenuto nella notte, a. Il personale medico arrivato sul posto non ha potuto far altro che constatare il decesso dell'uomo. L'omicida, 45 anni, avrebbe colpito con diversi fendenti il, anche lui. Al momento del delitto in casa c'erano due dei 4 figli della coppia. La donna, posta in stato di fermo dalla polizia, avrebbe ucciso ilper mettere fine ai continui litigi.(Di sabato 15 dicembre 2018)