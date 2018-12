Genoa-Roma - affari di mercato : tutti i calciatori che possono cambiare maglia [FOTO] : 1/7 Tano Pecoraro/LaPresse LaPresse/ ...

La Roma che legge : boom di vendite e affluenza record per Più Libri Più Liberi : File record agli ingressi, tutto esaurito negli agli incontri culturali, boom di vendite per gli editori e record di affluenza generale nei durante i giorni della fiera. Quello della 17esima edizione di Più Libri Più Liberi appena conclusasi, è stato un successo dalla portata senza pari. Certamente sperato ma forse inaspettato, almeno in queste proporzioni. Più Libri Più Liberi 2018: numeri da record Si è conclusa il 9 dicembre la fiera ...

La nube fa paura - Romani a caccia di mascherine : Odore acre e aria irrespirabile. I cittadini del quadrante nord est della Capitale si sono svegliati in una città avvolta da una densa nube di fumo in seguito all' incendio divampato stamane all'...

Recensione : “Colette” - Keira Knightley è l’audace femminista che infiammò la Belle-Époque con i suoi Romanzi : “Colette”, diretto dal regista britannico Wash Westmoreland, ripercorre la vita della scrittrice più ribelle e talentuosa della letteratura francese, al secolo Sidonie-Gabrielle Colette. Gabrielle Colette, interpretata da un’abilissima Keira Knightley, è un’umile ragazza di campagna nata a Saint-Sauveur nel 1873. A diciannove anni sposa Henry Gauthier-Villars (Domic West), un noto scrittore e critico francese meglio conosciuto con lo pseudonimo ...

Pallotta : se non avrò risposte entro qualche mese Roma non avrà suo stadio : Roma – James Pallotta non vuole cedere la Roma (“Very fake news”) ma per il si’ allo stadio non andra’ oltre qualche mese. A spiegarlo lo stesso presidente della Roma, contattato dall’emittente radiofonica Centro Suono Sport. “Se verro’ a Roma prima di Natale? Non posso ancora venire. Sto lavorando allo stadio. Speriamo che gli avvocati dall’altra parte si sveglino presto o Roma non ...

Roma : controlli ai mercatini abusivi - rinvenute anche maglie Carabinieri : Roma – Operazione da parte del I gruppo ex Prati della Polizia locale di Roma capitale a via Cipro. Oltre un quintale di rifiuti, abiti usati, scarpe, borse e oggetti vari, perlopiu’ provenienti dal rovistaggio dei cassonetti, e’ stato distrutto attraverso l’Ama, in quanto igienicamente non trattabile. A 7 persone di nazionalita’ romena e’ stato notificato un ordine di allontanamento dalla ...

Incendio Roma - la storia del Tmb Salario al centro delle polemiche - : Da tempo gli abitanti delle zone vicino a via Salaria 981 protestano per i cattivi odori. Le critiche alla struttura sono aumentate dopo una relazione di bocciatura dell'Arpa del Lazio: "Vi sono ...

Incendio Roma - la storia del Tmb Salario al centro delle polemiche : Incendio Roma, la storia del Tmb Salario al centro delle polemiche Da tempo gli abitanti delle zone vicino a via Salaria 981 protestano per i cattivi odori. Le critiche alla struttura sono aumentate dopo una relazione di bocciatura dell'Arpa del Lazio: ”Vi sono evidenze che produca rifiuti con caratteristiche di ...

Romania e Bulgaria provano a entrare nell'area Schengen - di nuovo : Durante ciascun semestre il paese di turno presiede le riunioni tra i ministri dei paesi membri, e in sostanza ha un peso notevole nella creazione dell'agenda politica del Consiglio. Si pensa insomma ...

**Roma : Di Maio - Raggi scardina poteri che non l'hanno presa bene** : Roma, 11 dic. (AdnKronos) (di Ileana Sciarra) - "E' notizia di queste ore l'incendio a uno dei grandi centri di smaltimento dei rifiuti a Roma, che ci crea gravi problemi e mette a rischio lo smaltimento dei rifiuti. Abbiamo avuto atti continui contro 'Roma giardini' e mezzi Atac. Io non voglio fare

Roma : Di Maio - ora Raggi ha governo amico - dimostreremo che può cambiare : Roma, 11 dic. (AdnKronos) (di Ileana Sciarra) - A Roma "quel che non ha funzionato in questi due anni è stato un governo centrale e un governo regionale che facevano la guerra alla città di Roma. In legge bilancio ci saranno, in quota investimenti, i soldi per Roma, perché la Capitale ha bisogno di

Salvini : “Creare Asse Roma-Berlino”. Polemica per l'espressione che richiama il patto Hitler-Mussolini : "L'Asse Roma-Berlino è fondamentale per rilanciare l'Europa e farò di tutto per rilanciarlo visti anche i problemi che ci sono in Francia", questa la frase pronunciata dal vicepremier Matteo Salvini, rispondendo alle domande dei giornalisti internazionali durante una conferenza a Roma nella sede della Stampa Estera.Le parole di Salvini riportano subito alla mente l'intesa sottoscritta da Adolf Hitler e Benito Mussolini, nota come ...

Silvia Romano - svolta nelle ricerche : arrestato uno dei sospetti rapitori : Le autorità locali hanno fermato Ibrahim Adan Omar, uno dei tre sospetti rapitori della cooperante italiana in mano ad una banda di criminali dallo scorso 20 novembre. L'uomo su cui pendeva una taglia di un milione di scellini, potrebbe fornire indicazioni preziosissime per le operazioni di ricerca che si concentrano in una vasta area tra il fiume Tana e il confine con la Somalia.Continua a leggere

Orsina ci spiega perché secondo lui la piazza di Roma lancia un nuovo Salvini : C'è il centro del nostro sistema politico: Salvini se l'è già preso, oggi la politica italiana è con o contro di lui, com'è accaduto con Renzi e, prima ancora, con Berlusconi. C'è poi l'opinione ...