Birra fatta in casa con le capsule come quelle del caffè? Si può con LG HomeBrew

(Di martedì 11 dicembre 2018) Dopo il successo planetario delin, arriva lain. Avete letto bene, una macchinetta simile nell’aspetto a quella del, e poco più ingombrante, che fa la. Non in una, ma in cinque varietà: IPA americana, Pale Ale americana, Stout inglese, Witbier belga e Pils ceca.Gli amanti di questa bevanda avranno già rizzato le orecchie, quindi ecco tutti i dettagli. La “macchinetta” in questione si chiama LG, ed è realizzata da LG Electronic, noto produttore sud coreano di apparecchiature elettroniche. Ufficialmente è descritto“sistema per la produzione di birre artigianali a base di“. Sarà presentata ufficialmente al Consumer Electronic Show (CES) in programma a Las Vegas a dall’8 all’11 gennaio.Prima che vi illudiate, non pensate che LGsia una spillatrice. Non produce...