Red Hat Open Source Day 2018 | l' open source si fa coi partner

Truffa WhatsApp : state attenti al vostro cRedito : Ogni giorno milioni di persone solo nel nostro paese utilizzano WhatsApp in maniera assidua. Si tratta senza dubbio dell’applicazione di messaggistica istantanea più utilizzata al mondo ed è quindi naturale che anche stavolta sia stata leggi di più...

Chi ci guadagna nellacquisizione IBM-Red Hat : Premesso questo, però, ci vuole poco a urtare le sensibilità del mondo open source. IBM e Red Hat dovranno fare molta attenzione a mantenere le promesse che hanno appena fatto su quanto continueranno ...

Cloud computing - Ibm compra Red Hat e diventa la società più grande del settore : Ibm acquisisce la società statunitense Red Hat per 34 miliardi di dollari e si avvia ad essere primo fornitore di Cloud ibrido nel mondo

In Grey’s Anatomy 15 il padre di MeRedith - un video promo dell’episodio 15×06 svela che Thatcher è malato : In Grey's Anatomy 15 il padre di Meredith farà il suo ritorno in scena dopo anni di assenza: l'attore Jeff Perry, che negli ultimi sette anni ha impersonato il cinico aspirante presidente degli USA Cyrus Beene in Scandal, torna nel cast come guest star di alcuni episodi nei panni di Thatcher, il padre assente e manchevole della Grey. Ad aprire la strada al suo rientro in scena saranno gli ultimi 5 minuti dell'episodio di Grey's Anatomy 15x06 ...

New York : sviluppi positivi per Red Hat : Grande giornata per Red Hat , che sta mettendo a segno un rialzo del 46,76%. A livello comparativo su base settimanale, il trend di Red Hat evidenzia un andamento più marcato rispetto alla trendline ...

Anche Ibm punta sulla 'nuvola' : acquistata Red Hat per 34 mld di dollari : Anche Ibm punta sulla 'nuvola '. Il colosso tecnologico Usa, conosciuto come Big Blue , e Red Hat hanno annunciato di avere raggiunto un accordo definitivo in quale al quale Ibm rileverà Red Hat , ...

Ibm compra Red Hat : sfida nel cloud a Google - Amazon e Microsoft : Tra le compagnie attive nel settore tecnologico ormai è noto che acquisire una posizione dominante nei servizi cloud per la gestione dei big data è ormai diventato di primaria importanza. Lo sa bene uno degli storici colossi dell’informatica come Ibm, che dopo le voci dei giorni scorsi ha annunciato di essere in trattativa per l’acquisto di Red Hat, compagnia leader nel settore dei software open source. L’operazione da 34 miliardi di dollari ...

IBM acquista Red Hat e punta sul Cloud - Sky TG24 - : L'azienda statunitense acquisisce quello che è considerato il pioniere del software open-source: si tratta della più grande operazione nella storia del produttore informatico. Un affare che potrebbe ...

IBM acquisisce Red Hat e punta sul Cloud : IBM acquisisce Red Hat , leader nel settore software open source per il Cloud. La conferma è arrivata dopo i rumors degli ultimi giorni. Un affare da 34 miliardi di dollari, vale a dire 190 dollari ...

IBM spenderà 34 miliardi di dollari per acquisire Red Hat : IBM ha annunciato che acquisirà la società statunitense di sviluppo di software open source Red Hat per 34 miliardi di dollari. L’accordo consentirà a IBM di espandere la propria presenza nei servizi aziendali, fornendo nuove soluzioni cloud per i suoi The post IBM spenderà 34 miliardi di dollari per acquisire Red Hat appeared first on Il Post.

Ibm : acquista Red Hat per 34 mld dollari : Indirizzo e-mail La Svizzera in un click Democrazia diretta Politica Economia Cultura Società Scienza e tecnologia Multimedia SDA-ATS Tutte le notizie in breve

Ibm : acquista Red Hat per 34 mld dollari : Ibm acquista il pioniere del software open source Red Hat per 34 miliardi di dollari , 33,8 miliardi di franchi, , in quella che è la maggiore acquis...