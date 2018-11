Roma | professore a giudizio | insegnava su youtube come realizzare bombe in casa

Blastingnews

(Di giovedì 22 novembre 2018) Tutorial accuratissimi per preparare comodamente ined esplosivi efficienti. Li proponeva sul suo sito e suun exdi ingegneria all'universita' 'La Sapienza' di. Il docente, Paolo Maltese, 71 anni, in pensione dal 2004, è stato rinviato a. La Procura capitolina lo accusa di addestramento all’uso delle armi per via telematica. Ieri si è svolta la prima udienza del processo VIDEO.fuori dalle righe, lezioni on line non 'ortodosse' 'esplosivo fatto in': il titolo della lezione 'sui generis' diffusa on line da Maltese, gia' docente di tecnologie elettroniche dello stato solido all'universita' 'La Sapienza di' e figlio di un noto storico dell'arte, Corrado Maltese, morto nel 2001, non lascia adito a dubbi. In un video, il docente dava indicazioni step by step, un passo alla volta, suconfezionare un ordigno di ...