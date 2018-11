All' asta a Parigi una parte della scala della Torre Eiffel

Arabia Saudita : Alluvioni devastanti e tanta grandine. Deserto ricoperto di ghiaccio [IMMAGINI] : devastanti alluvioni colpiscono l'Arabia Saudita. Il cuore del Deserto ricoperto dalla grandine. Condizioni di tempo decisamente estreme ed anomale per la penisola arabica, colpita da alluvioni...

Mettono All’asta la figlia 17enne e la cedono in cambio di 500 mucche e tre auto : L'episodio sta facendo molto discutere in sud Sudan dopo la scoperta che a vincere la singolare e assurda asta è stato un noto magnate del posto e che tra i partecipanti figuravano anche alcuni rappresentanti delle istituzioni locali.Continua a leggere

Allarme Juventus - adesso Allegri ‘trema’ : la gara contro lo United ha confermato i dubbi sul tecnico - solo individualità e poco gioco possono non bastare in Europa : Allarme in casa Juventus. Nella serata di ieri è andata in scena la partita valida per la 4^ giornata di Champions League, si sono affrontate Juventus e Manchester United che hanno dato vita ad una partita scoppiettante, vantaggio bianconero firmato da Cristiano Ronaldo, poi finale di partita shock con il pareggio di Mata su punizione e l’autogol di Alex Sandro, si tratta della prima sconfitta in campionato per i bianconeri che si ...

Crus e Bardem non bastano a Farhadi per coprire le fAlle in 'Tutti lo sanno' : Un documentario di Francesco Zippel intitolato Friedkin Uncut, dedicato alla vita del regista de L'esorcista, e il film Tutti lo sanno del premio Oscar Asghar Farhadi sono i protagonisti della rubrica ...

All’asta il primo quadro dipinto dAll’intelligenza artificiale : Un’opera d’arte realizzata dall’intelligenza artificiale. L’ha appena battuta All’asta Christie’s, che l’aveva stimata fra i 7 e i 10mila dollari ma l’ha piazzata alla cifra record di 432.500 dollari, nel corso di una sessione di vendita a New York. Il dipinto, tratto da un gruppo di undici ritratti raffiguranti i componenti dell’immaginaria famiglia Bellamy, è in realtà il frutto di un progetto di un collettivo francese di artisti 25enni, ...

Filippo Taddei - l'Allarme apocalittico dell'economista Pd sull'Italia : 'Fuori dAll'euro - stipendi devastati' : Il docente di economia internazionale alla John Hopkins University nella sua precedente vita era l'esperto economico più ascoltato da Matteo Renzi , è stato ispiratore del Jobs act finché lo stesso ...

Dl Sicurezza - Nugnes - De Falco e Fattori escono dAll’Aula : “Va contro programma M5s - non basta grigio compito di ratifica” : Dopo le tensioni durante i lavori in Commissione e le richieste di modifica più volte rilanciate e rimaste inascoltate, i senatori M5s Elena Fattori, Paola Nugnes e Gregorio De Falco, critici sul Decreto Sicurezza hanno scelto di uscire dall’Aula, considerata la decisione del governo di mettere la fiducia. “Rinnoviamo la nostra fiducia, continuiamo a sostenere questo governo”, hanno spiegato, decidendo di intervenire in Aula in ...

HAlloween nel chiostro : tra racconti - giochi e castagnata : Ha riscosso l'unanime consenso dei partecipanti il momento di festa 'Il chiostro magico' che si è tenuto al chiostro di Sant'Andrea nel pomeriggio del 31 ottobre in occasione di Halloween. Atmosfera ...

Pollenza - "Cantine e castagnata" : dal 9 All'11 novembre la decima edizione : Spettacoli musicali e di giocoleria saranno sia itineranti che nelle piazze del centro storico: in Piazza Libertà si esibiranno venerdì i The Rhumska Lions, sabato i The Bad Boys Funky Soul sempre ...

Pasta di kamut : proprietà e consigli All’uso : Passeggiando tra gli scaffali del supermercato, nel reparto “Pasta e farina” hai sicuramente visto la dicitura “Pasta di kamut“, incuriosito, ti stai chiedendo di cosa si tratta e che cos’è questo kamut! (altro…) The post Pasta di kamut: proprietà e consigli all’uso appeared first on Idee Green.

Tefaf - gAlleristi e case d'asta fuori dal vetting : ... dell' Art Institute di Chicago , del Museum of Fine Art di Boston , della National Gallery Washington , del Portland Art Museum , del Detroit Institute of Arts e celebrità di tutto il mondo, tra cui ...

Kazakhstan : presidente Nazarbayev inaugura il Parco tecnologico di Astana dedicato Alle startup It : "L'evento di oggi " l'apertura dell'Hub di Astana " è cruciale sia per il mondo digitale del Kazakhstan che per il mondo intero. Chiedo a tutti di partecipare attivamente allo sviluppo delle ...

Trapani - vandali Alla scuola Biagio Amico. Palestra devastata : vandali all'istituto 'Biagio Amico', in Via Salemi, a Trapani, sede dell'Istituto per Geometri. devastata la Palestra. Distrutti i bagni, le attrezzature per fare sport. Divelte le porte, rotti gli armadietti. Ad agire è stata una banda che aveva anche intenzioni ben precise, dato che sono stati rubati diversi fili in rame da rivendere al mercato nero. I ...

I Bastardi di Pizzofalcone 2 - anticipazioni ultima puntata 12 novembre : il passato di Lojacono torna a bussare Alla sua porta : Anche per quest’anno il finale è dietro l’angolo. I Bastardi di Pizzofalcone 2 ha portato nel prime time di Rai1 intrecci familiari, casi da risolvere la vita personale dei protagonisti di questo crime corale che ha conquistato milioni di italiani. Lojacono ha detto no a chi lo minaccia ma ha dovuto mettere da parte il suo rapporto con la Piras dopo il ritorno a casa sua della figlia Marinella, mentre Francesco combatte ancora per ...