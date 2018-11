Roma | Pellegrini | ' Vittoria essenziale Non ero scarso prima | ora non sono un fenomeno E

Champions - Cska Mosca-Roma 1-2 : in gol Manolas - Sigurdsson e Pellegrini : La Roma vince a Mosca 2-1 ed ipoteca seriamente l'accesso agli ottavi finale di Champions. Ora ai giallorossi basterà fare un punto con Real Madrid e Viktoria Plzen per essere sicuri del passaggio del ...

Cska-Roma 1-2 - Di Francesco a un passo dagli ottavi : in gol Manolas e Pellegrini : MOSCA - Dopo le amnesie del campionato, arriva puntuale il ricostituente chiamato Champions. A Mosca la Roma bissa il successo dell'Olimpico contro il Cska e si porta ad un passo dal traguardo degli ...

CSKA Mosca-Roma 1-2 - Champions League : Manolas e Pellegrini avvicinano i giallorossi agli ottavi : La Roma si avvicina agli ottavi di Champions League. Successo pesantissimo a Mosca dei giallorossi contro il CSKA. A decidere sono le reti di Kostas Manolas e Lorenzo Pellegrini, intervallati dal pareggio firmato da Sigurdsson. Roma che si porta a nove punti in classifica ed ora se la vedrà con il Real Madrid per chiudere in prima posizione. Dopo quattro minuti la Roma è subito in vantaggio. Angolo di Pellegrini e Manolas trova un terzo tempo ...

?Cska-Roma 1-2 : Manolas più Pellegrini - giallorossi a un punto dalla qualificazione : La Roma batte il Cska Mosca in trasferta per 2-1 in Champions League e vola a un solo punto dalla qualificazione agli ottavi di finale. In gol Manolas, Sigurdsson e Lorenzo Pellegrini. Va detto...

Calcio - Champions League 2018-2019 : la Roma espugna Mosca. Manolas e Pellegrini avvicinano i giallorossi agli ottavi : La Roma si avvicina agli ottavi di Champions League. Successo pesantissimo a Mosca dei giallorossi contro il CSKA. A decidere sono le reti di Kostas Manolas e Lorenzo Pellegrini, intervallati dal pareggio firmato da Sigurdsson. Roma che si porta a nove punti in classifica ed ora se la vedrà con il Real Madrid per chiudere in prima posizione. Dopo quattro minuti la Roma è subito in vantaggio. Angolo di Pellegrini e Manolas trova un terzo tempo ...

Roma formato Champions - Manolas e Pellegrini ‘riscaldano’ il CSKA : ottavi di finale ad un passo : La squadra giallorossa vince anche in Russia e sale a nove punti in classifica, basta un punto alla formazione di Eusebio Di Francesco per brindare agli ottavi Sbadata in campionato, efficace e cinica in Champions League. La Roma non lascia scampo al CSKA Mosca e si prende tre punti pesantissimi anche al Luzhniki, compiendo un passo decisivo verso la qualificazione agli ottavi di finale. Luciano Rossi/LaPresse Ci pensano Manolas e ...

Roma - le ultime sulle condizioni di Luca Pellegrini : Il giocatore giallorosso è stato visitato a Villa Stuart, gli esami non hanno rilevato fratture per cui il giocatore potrà tornare disponibile tra venti giorni E’ meno grave di quanto previsto l’infortunio di Luca Pellegrini, il giocatore della Roma è stato sottoposto in serata ad alcuni accertamenti dopo la distorsione alla caviglia sinistra riportata nel corso dell’allenamento di oggi. I test hanno escluso fratture o ...

Roma - Luca Pellegrini va ko : a rischio la gara contro la Fiorentina : Roma - Per la trasferta di sabato con la Fiorentina, Eusebio Di Francesco dovrà fare a meno di Luca Pellegrini. Il terzino sinistro si è infatti infortunato nel corso dell'allenamento alla caviglia ...