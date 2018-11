Ricerche senza sosta del pediatra disperso | «Ma quella notte poteva essere sostituito»

Maltempo : ancora senza esito Ricerche medico scomparso nel corleonese : Palermo, 6 nov. (AdnKronos) - Terza notte di ricerche del medico palermitano Giuseppe Liotta di 40 anni di cui si sono perse le tracce sabato sera mentre si recava in ospedale a Corleone (Palermo). Ieri i soccorritori hanno rinvenuto brandelli di vestiti del pediatra, una cintura, parti di un giubbo

Maltempo Palermo : ancora senza esito le Ricerche del medico disperso nel Corleonese : Proseguono le ricerche del medico palermitano Giuseppe Liotta, 40 anni, disperso da sabato sera mentre si recava in ospedale a Corleone (Palermo): ieri i soccorritori hanno rinvenuto brandelli di vestiti del pediatra, una cintura, parti di un giubbotto e di pantaloni. La sua auto è stata rinvenuta nel tratto stradale Ficuzza-Corleone, in contrada Raviotta. Le operazioni di ricerca sono coordinate dai Vigili del Fuoco, presenti con unità cinofile ...

Maltempo : ancora senza esito Ricerche medico scomparso nel corleonese : Palermo, 5 nov. (AdnKronos) - Sono proseguite per tutta la notte le ricerche del medico palermitano Giuseppe Liotta di 40 anni di cui si sono perse da sabato sera le tracce nel corleonese. Il pediatra stava raggiungendo l'ospedale di Corleone, quando è stato sorpreso dal fango e dall'acqua sulla Sta

Disperso in mare a Catanzaro : ancora senza esito le Ricerche : ancora nessuna traccia dell'uomo dato per Disperso da ieri nel mare di Catanzaro, dopo che la sua barca a vela è finita contro il molo del porto spinta dalla forza delle onde. Da questa mattina e fino ...

Maltempo - alluvione in Sardegna : ancora senza esito le Ricerche del pastore disperso : Proseguono in Sardegna le ricerche di Nicola Campitiello, il pastore 38enne campano disperso dall’11 ottobre tra Capo Ferrato e Costa Rei: si teme sia stato travolto dalla piena del Rio Mannu mentre tentava di mettere in salvo le sue pecore. Sul posto numerose squadre di Vigili del Fuoco, Carabinieri, Soccorso Alpino e volontari della Protezione civile, che nei giorni scorsi hanno rinvenuto abiti vicino ad alcune pecore morte. L'articolo ...

Sub scomparso nel Lago di Garda : Ricerche senza esito : Stanno proseguendo da questa notte a Limone sul Garda, nel Brescisno, le ricerche di un sub polacco di 50 anni che non è più riemerso dalle acque del Lago di Garda in un tratto dove la profondità raggiunge anche i trecento metri. Pare che il sub inseguisse un record personale e per questo aveva deciso di immergersi. L'articolo Sub scomparso nel Lago di Garda: ricerche senza esito sembra essere il primo su Meteo Web.

Maltempo Calabria : proseguono giorno e notte le Ricerche del bimbo di 2 anni - ma senza esito : Sono proseguite ininterrottamente, anche oggi, le ricerche del corpo di Nicolò, il bimbo di due anni figlio di Stefania Signore, morta insieme all’altro figlio di 7 anni, dopo essere stata travolta dall’esondazione di un torrente a San Pietro Lametino, frazione di Lamezia Terme. Sul posto operano i vigili del fuoco ordinari e specialisti di mezzi movimento terra che si stanno alternando giorno e notte senza sosta. Le verifiche ...

Maltempo Calabria : ancora senza esito le Ricerche del piccolo Nicolò : Risultano ancora senza esito, nonostante l’impegno di decine e decine di persone, affiancate anche da alcuni volontari, le ricerche del piccolo Nicolò, il bambino di 2 anni scomparso giovedì notte dopo il nubifragio che ha interessato la zona del Lametino ed altre parti della Calabria. A San Pietro Lametino, nel Catanzarese, non si sono mai fermate le ricerche. I corpi della madre, Stefania Signore, e del fratellino del piccolo, Cristian, ...

Maltempo - alluvione in Calabria : ancora senza esito le Ricerche del bimbo disperso : Proseguono per il 4° giorno le ricerche del bimbo di 2 anni disperso dal 4 ottobre scorso nella zona tra San Pietro a Maida e San Pietro Lametino, vicino Lamezia Terme (CZ), devastata dal Maltempo. Il piccolo Nicolò si trovava in auto con la madre e con il fratellino di 7 anni quando sono stati sorpresi dalla piena del torrente: i corpi della madre e bambino di 7 anni sono stati trovati dai vigili del fuoco la mattina del 5 ottobre. Sul posto ...

Alluvione in Calabria : mamma e figli travolti dalla violenza dell’acqua - Ricerche del secondo bimbo ancora senza esito : 1/10 ...

Scomparso in Val Pescara - senza esito le Ricerche del turista 76enne : Chieti - Proseguono senza sosta le ricerche di Carlo Rodrigo Fattibene, il 76enne della Provincia di Monza Brianza, Scomparso da Caramanico Terme la sera di lunedì 3 settembre, quando, dopo essere uscito per una passeggiata di due ore, intorno alle 17:30, non ha fatto più rientro nell'albergo dove si trovava con la famiglia per un breve soggiorno termale nel centro della Val Pescara. Le ricerche sono andate avanti anche la notte ...