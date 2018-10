Lucano da Fazio | la Meloni attacca | ' Infima propaganda politica'

Fazio fa "propaganda" a Lucano. Salvini : "Informazione a senso unico" : Per la sinistra è "pluralismo dell'informazione", ma l'intervista di Mimmo Lucano (sindaco di Riace finito ai domiciliari) a "Che tempo che fa" ha scatenato la bufera politica per quella che in molti definiscono "propaganda" buonista. Ieri il primo cittadino della città eletta a simbolo dell'accoglienza - ma finita nel mirino della magistratura - è stato ospitato in prima serata da Fabio Fazio: "Non ho mai pensato 'meglio non farlo'", ha detto ...

Che tempo che fa - Fabio Fazio risponde alle polemiche per l'intervista a Mimmo Lucano : "La tv pubblica deve includere - non escludere" : Fabio Fazio, nella puntata di Che tempo che fa in onda questa sera, domenica 21 ottobre 2018, su Rai 1, ha intervistato Domenico Lucano, sindaco di Riace, momentaneamente sospeso, accusato di favoreggiamento dell'immigrazione clandestina: nella fattispecie, Lucano è stato accusato di aver collaborato ad un matrimonio combinato al fine di far ottenere il permesso ad una donna nigeriana.Il 16 ottobre scorso, il tribunale ha revocato gli ...

Mimmo Lucano ospite da Fazio : “Legalità? Anche quella dei nazisti lo era. Non si può restare indifferenti a chi chiede aiuto” : “Anche le leggi del periodo nazista erano legalità, ma averle osservate è stato un dramma per l’umanità“. Così il sindaco di Riace Mimmo Lucano, ospite di Fabio Fazio a Che tempo che fa, ha risposto alla domanda in cui il conduttore gli chiedeva se non fosse possibile fare accoglienza rispettando le leggi. “Io rispetto la legge: le persone arrivate a Riace sono richiedenti asilo politico o titolari di protezione umanitaria, ...

Mimmo Lucano da Fazio : “Anche i nazisti rispettavano le leggi - ma è stato dramma per l’umanità” : Mimmo Lucano, il sindaco sospeso di Riace “esiliato” per decisione del tribunale del Riesame dopo la revoca degli arresti domiciliari, è stato ospite domenica sera della trasmissione “Che tempo che fa” su Rai1. “Nessun essere umano può rimanere indifferente, quando un altro essere umano chiede di essere aiutato”, ha detto da Fabio Fazio.Continua a leggere

Il messaggio di Di Maio a Fazio : "Lucano ha violato le regole. Mi preoccupa che sia modello per altri sindaci" : "Su Riace, fermo restando che bisogna aiutare le persone e sono contento che non ci sia alcuna deportazione, ricordo che c'è un inchiesta e che sono state violate molte leggi. A chi dice che è un modello, vuol dire che gli altri sindaci sono fessi". Lo ha detto il vicepremier Luigi Di Maio, a "Mezz'ora in più", su Rai 3, commentando la partecipazione del sindaco Mimmo Lucano a "Che tempo che fa"."Fazio porta avanti la sua ...