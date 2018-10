isnews

: Isernia, finti carabinieri truffano un’anziana e le portano via soldi e oro - isNews_it : Isernia, finti carabinieri truffano un’anziana e le portano via soldi e oro -

(Di venerdì 19 ottobre 2018) Indaga l'Arma per identificare gli autori del raggiro. I malfattori si sono presentati in casa della donna dicendo che c'erano da pagare delle spese per i danni causati dal figlio in un fantomatico ...