Temptation Island | contatti prima del reality tra Alessandra e il tentatore Andrea

(Di sabato 13 ottobre 2018) Per le sei coppie conosciute nellaedizione diVip si è concluso un importante viaggio all'interno dei sentimenti. Tra le tentazioni e gli ostacoli, sono state solo tre le coppie che hanno trionfato nel corso del falò decisivo di confronto e le ricordiamo: Fabio e Marcella Esposito, Stefano Bettarini e Nicoletta Larini, Giordano Mazzocchi e Nilufar Addati. Per le restanti coppie in gioco, invece, l'esperienza vissuta sull'isola delle tentazioni si è rivelata essere deludente, specialmente per Alessandro Zenga il quale, durante l'ultimo appuntamento serale del programma, ha deciso di far ritorno a casa da single. Il ragazzo non ha apprezzato l'avvicinamento della sua ex fidanzata,Sgolastra al singleCerioli VIDEO svelando, inoltre, che quest'ultimo aveva gia' contattato la ragazzadella partenza per la Sardegna: approfondiamo ...