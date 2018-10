Crollo ponte a Genova | Bucci | ' Sfollati potranno rientrare il 18 19 ottobre'

GENOVA - SFOLLATI IN CASA 18 O 19 OTTOBRE/ Crollo ponte - Bucci : "Possibili 2 o 3 rientri per recupero beni" : ponte GENOVA, Autostrade presenta il suo progetto “clandestino”. Ultime notizie, ma il Governo si oppone e punta a revocare la concessione ad Aspi in tempi brevi(Pubblicato il Sat, 13 Oct 2018 20:19:00 GMT)

Crollo Morandi - corteo sfollati a Genova : “Vogliamo il ponte”. Presentato il piano per recupo beni da case : ‘Inizio giovedì’ : Seconda manifestazione dei cittadini di Genova per chiedere risposte pratiche dopo il Crollo del Ponte Morandi, che ha provocato 43 morti e spezzato in due la città isolando la Valpolcevera. Il comitato degli sfollati di ponte ha aperto il corteo “Riprendiamoci Genova” nella giornata in cui ha riaperto via 30 Giugno, arteria fondamentale per il traffico della zona interessata dal collasso del viadotto, e il neo-commissario Marco ...

Crollo ponte Genova : sfollati a casail 18 o il 19 Ottobre : “Ci sono ottime probabilità che già giovedì prossimo gli sfollati possano rientrare nelle loro case per ritirare i loro beni. Altrimenti le operazioni slitteranno al giorno successivo. Abbiamo predisposto un piano e attendiamo il via dalle commissione tecnica”. Lo ha detto il sindaco commissario Marco Bucci a margine di un incontro con gli sfollati. “Sarà una operazione complessa, che durerà 15-20 giorni. Andremo avanti fino a ...

Maltempo Sardegna : martedì la riapertura della SS195 bloccata dal Crollo del ponte : Al termine del sopralluogo effettuato questa mattina nel cantiere, l’amministratore delegato dell’Anas, Gianni Vittorio Armani, ha reso noto che la SS195 Sulcitana verrà riaperta martedì prossimo: era bloccata da mercoledì scorso a causa del crollo di un ponte provocato dal Maltempo abbattutosi sulla Sardegna meridionale. L’intervento in atto ha un costo di circa 200.000 euro. Da giovedì sul posto sono al lavoro ruspe e squadre ...

StraGenova nel cuore – A due mesi dal Crollo del ponte Morandi - la corsa di chi ‘rialza la testa’ : Domenica 14 ottobre si tiene l’edizione speciale della corsa “StraGenova nel cuore”, organizzata dall’Uisp: il via alle 10 dalla Lanterna Una corsa che unisce, quante volte l’abbiamo detto? La “StraGenova nel cuore” di domenica 14 ottobre è qualcosa di più: una comunità di persone e una città ferita che insieme alzano la testa, si ritrovano e corrono per guardare in avanti. A due mesi esatti dal crollo del ponte ...

"Ingegneria dei disastri" su Alpha indaga sui perché dietro un disastro come quello del Crollo del Ponte Morandi : In un momento in cui il crollo dei ponti è di tragica attualità dopo il crollo del Ponte Morandi dal 15 ottobre ogni lunedì alle 21.05 in prima tv su Alpha, Canale 59 DTT, arriva 'Ingegneria dei ...

Sardegna - il Crollo del ponte : le immagini dei Vigili del Fuoco : Maltempo in Sardegna, crolla il ponte sul rio Santa Lucia, lungo la statale 195 che collega Cagliari al comune di Capoterra. Le immagini aeree dei Vigili del Fuoco. Un tratto di strada, qualche ...

Crollo ponte - Toti alla Camera chiede più risorse : Per finanziare gli indennizzi alle imprese in grave crisi. Entro fine mese potrebbe sbloccarsi un'altra emergenza: gli sfollati potranno ritornare nelle loro case per al massimo sei ore -

Crollo ponte Morandi - Autostrade avvia erogazione nuovo contributo a famiglie : Autostrade per l'Italia ha avviato da oggi 10 ottobre l'erogazione di un nuovo contributo economico a fondo perduto a favore delle famiglie che, nelle ore immediatamente successive al Crollo del Ponte ...

Crollo ponte - Toti : risorse Dl inadeguate : 11.03 "E' inutile fare l'assalto alla diligenza" ed "è nota la situazione del bilancio dello Stato e inoltre il dl si discute in contemporanea con la legge di stabilità.Ma il volume di danno della comunità di Genova è molto superiore a quanto previsto dal decreto." Così il governatore ligure Giovanni Toti in audizione di fronte alle Commissione trasporti e ambiente della Camera. E ancora: "Sono dotazione che non soddisfano le esigenze larghe ...

Crollo ponte - Cantone : può entrare mafia : 10.25 Nel decreto Genova è prevista "la deroga a tutte le norme extrapenali" che "comporta anche la deroga al Codice Antimafia e alla relativa disciplina sulle interdittive". Così il presidente Anac Cantone in audizione alla Camera, notando una "lacuna" del testo. "Non ritengo -dice Cantone- di dover sottolineare i rischi insiti in tale omissione, soprattutto perché vi sono molte attività connesse alla ricostruzione (movimento terra, ...

Crollo ponte Morandi - Cantone : 'La mafia può infiltrarsi nella ricostruzione a Genova' - : Il presidente dell'Anac durante la sua audizione alle commissioni Trasporti e Ambiente della Camera sul dl: "Comporta deroghe a Codice antimafia e disciplina sulle interdittive. Troppi poteri al ...

Crollo ponte : Cantone - alcune perplessità : ANSA, - ROMA, 10 OTT - "Con una disposizione che credo sia senza precedenti, la deroga a tutte le norme dell'ordinamento italiano, ad esclusione di quelle penali, si intende consentire al Commissario ...