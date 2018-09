Milano | preso truffatore seriale | almeno 7 i casi di raggiri ad anziani

Milano - pluripregiudicato preso dopo un inseguimento di 30 chilometri : Fermato a un posto di blocco sulla Vigevanese, è riuscito a fuggire fino in via Chiesa Rossa: l'uomo che era in auto con lui è riuscito a far perdere le proprie tracce

Milano - taxista abusivo preso per stupro : 10.45 Una giovane è stata sequestrata a Milano da un taxista abusivo, che invece di riportarla a casa dopo la discoteca l'ha costretta a seguirlo da lui a Corsico. Qui l'uomo, di nazionalità marocchina, ha violentato la ragazza. Rintracciato dai Carabinieri, è stato arrestato con l'accusa di violenza sessuale, rapina e sequestro di persona.

Milano - spacciatore preso in stazione Centrale : tenta di mangiare la droga : In manette un 29enne colto in flagrante da 3 agenti fuori servizio: una volta sulla volante, ha cercato di eliminare le prove

Milano - ai domiciliari ma sorpreso a rubare : arrestato : Un 58enne di origine cilena, detenuto ai domiciliari ma in permesso d'uscita, è stato arrestato dalla polizia dopo essere stato sorpreso a rubare due zaini nella stazione Porta Garibaldi a Milano. Lo ...

Milano : ai domiciliari ma sorpreso a rubare zaini in stazione - arrestato : Milano, 8 set. (AdnKronos) - Un 58enne di origine cilena, detenuto ai domiciliari ma in permesso d'uscita, è stato arrestato dalla polizia dopo essere stato sorpreso a rubare due zaini nella stazione Porta Garibaldi a Milano. Lo scorso 30 agosto l'uomo sarebbe stato immortalato dalle telecamere all'

Ricercato in Russia - preso a Milano : «No all'estradizione - è perseguitato» : Non deve essere estradato un architetto russo, arrestato in Italia nei mesi scorsi su mandato dell'autorità giudiziaria russa e che ha sostenuto di essere «perseguitato» per aver denunciato un caso di ...

Milano - preso senza biglietto : aggredisce dipendente Atm alla fermata del metrò Centrale : L'aggressore è un italiano di circa 30 anni: il dipendente, che lo aveva redarguito, ha riportato una distorsione alla mano

Milano - tentato stupro Stazione Garibaldi : salva con spray urticante/ Video attacco - Salvini “immigrato preso” : Milano, tentata violenza alla Stazione Garibaldi: 25enne molestata due volte da un immigrato irregolare, si è difesa usando lo spray urticante. Identificato e arrestato il migrante(Pubblicato il Fri, 03 Aug 2018 14:07:00 GMT)

Milano - 17enne stuprata e picchiata al parco di Rho/ Ultime notizie - preso marocchino 19enne visto a una festa : Rho, 17enne stuprata e picchiata nel parco alle porte di Milano: Ultime notizie, 19enne marocchino cercato per due giorni e arrestato su indicazioni della stessa ragazzina(Pubblicato il Thu, 02 Aug 2018 16:41:00 GMT)

Inter - pazza idea di Bonolis : “se la Juve ha preso Ronaldo - l’anno prossimo mi aspetto che a Milano arrivi Messi” : Il noto tifoso nerazzurro ha parlato del mercato dell’Inter, lanciando una pazza suggestione di mercato Se Cristiano Ronaldo è arrivato alla Juventus, l’Inter può sognare Leo Messi. E’ questa la suggestione di Paolo Bonolis, noto tifoso nerazzurro che ha fatto il punto sul mercato della società di Suning. “Per quello che sta facendo sul mercato l’Inter di oggi sembra una squadra superiore rispetto a quella ...

Milano : sorpreso a spacciare droga ai domiciliari - arrestato : Milano, 27 lug. (AdnKronos) - La polizia di Milano, nell’ambito dei servizi del Protocollo Penelope, ha arrestato un 35enne di origine marocchina per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. Gli agenti del Commissariato Lorenteggio sono intervenuti a casa dell'uomo, "agli arresti domi

Barista stuprata a Piacenza - preso a Milano un 34enne in fuga : era evaso dai domiciliari : È stato individuato in meno di trenta ore l'uomo accusato di aver stuprato una donna cinese a Piacenza la notte tra il 18 e il...

Milano. Stupro - preso tassista abusivo : 11.40 Un tassista abusivo egiziano di 61 anni è stato arrestato dai carabinieri per aver violentato una cliente di 20 anni dopo averla caricata davanti a un noto locale della movida di Milano. E' avvenuto nella notte del 16 giugno scorso:la giovane ha raccontato di aver trascorso la serata assieme ad alcuni amici e di aver poi preso il taxi illegale per tornare a casa. Al suo risveglio però, si è accorta di essere stata violentata dal ...