di seduta inper la Borsa di. In apertura l'indicesegna un calo dello 0,19% a 23.825 punti. In leggera controtendenza il Topix che sale dello 0,07% a 1.805 punti. La flessione iniziale dell'indice principale arriva dopo sei sedute consecutive col segno 'più'. Gli investitori si mostrano cauti in attesa dell'esito dei colloqui sul commercio tra Usa e Giappone.(Di martedì 25 settembre 2018)