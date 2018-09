Ecco quanto guadagnano Tina Cipollari e Gianni Sperti a Uomini e Donne. Svelate le cifre (choc) : Riparte la nuova stagione di Uomini e Donne e, oltre a vecchie e nuove conoscenze sul trono classico e in quello over, tornano in tv anche gli opinionisti storici. Da anni, Tina Cipollari e Gianni Sperti commentano in studio le vicende dei protagonisti del programma. Nel trono classico sono affiancati da Mario Serpa e Jack Vanore, in quello over, invece, c’è anche Tinì con loro. Gianni e Tina sono due istituzioni ormai a Uomini e ...

Uomini e donne - Tina Cipollari perde il controllo : urla selvagge - faccia stravolta. E un mistero... : A Uomini e donne , spesso e volentieri, la abbiamo vista furibonda con tronisti e corteggiatori. Ma questa volta Tina Cipollari non ha sfogato la sua rabbia davanti alle telecamere, ma in strada, ...

Uomini e Donne - Sara Affi Fella umiliata anche da Tina Cipollari : 'Sei bugiarda e...'. Parole terminali : Dopo il caos che ha seguito la registrazione del Trono classico di Uomini e Donne di domenica 23 settembre, con la scoperta del caso Sara Affi Fella , il web si è scatenato a furor di commenti. E al ...

Tina Cipollari perde le staffe : fuoriosa al telefono per strada : Tina Cipollari ci ha abituati a vederla spesso furiosa a ?Uomini e donne? con i vari tronisti e corteggiatori, ma stavolta l'ira (telefonica) dell?opinionista non è...

UOMINI E DONNE/ Tina Cipollari e Gianni Sperti : ecco quanto guadagnano i due opinionisti (Trono Over) : UOMINI e DONNE, anticipazioni trono Over. Ida Platano e Riccardo Guarnieri stanno ancora insieme? ecco le ultime novità sulla coppia e gli indizi social(Pubblicato il Sun, 23 Sep 2018 13:00:00 GMT)

UOMINI E DONNE/ Mara Fasone nel mirino delle critiche : Tina Cipollari si schiera con Teresa (Trono Classico) : UOMINI e DONNE, anticipazioni trono classico. Alessandro Basile e Rebecca Staffelli, amore a gonfie vele per la coppia. Ecco il resoconto della prima estate insieme(Pubblicato il Thu, 20 Sep 2018 15:20:00 GMT)

“Cosa cerca lui”. Ahia - Tina Cipollari ci va giù pesante : offende Riccardo Guarneri. E Ida Platano reagisce così. Al trono Over di Uomini e Donne succede di tutto : Ah, quante emozioni sta regalando questo inizio anno per il trono Over di Uomini e Donne. Qualche assaggio lo aveva dato, volente o nolente, già a luglio in occasione di Temptation Island: colpa di Ida Platano e Riccardo Guarneri. La coppia, nata nel salotto del dating-show di Maria De Filippi nei mesi scorsi, ha una stabilità quasi inferiore a quella di un elefante appeso a un filo. I mesi di relazione fin qui trascorsi, infatti, ha regalato ...

Tina Cipollari fa piangere Ida Platano : “Gli hai rotto le p***e” : Ida Platano e Riccardo Guarnieri in crisi: interviene Tina Cipollari E’ appena finita una nuova puntata del Trono Over di Uomini e Donne. E anche stavolta ampio spazio è stato dedicato al confronto tra Ida Platano e Riccardo Guarnieri. La prima ad entrare in studio è stata Ida, la quale ha esordito asserendo: “Non riesco più a capirlo…Ho bisogno che lui ci metta del suo per cercare di riprendere la storia in mano…Adesso ...

Gemma Galgani e Rocco / Video - ballo romantico a Uomini e Donne : Tina Cipollari stuzzica ma... : Gemma Galgani e Rocco, ballo romantico nello studio di Uomini e Donne. Tina Cipollari stuzzica ma le cose prenderanno una brutta piega prossimamente...(Pubblicato il Tue, 18 Sep 2018 14:30:00 GMT)

Uomini e Donne : Tina Cipollari si scaglia contro Sara Affi Fella | Video Mediaset : Ieri, prima puntata del Trono Classico di Uomini e Donne e la spumeggiante Tina Cipollari, opinionista storica del programma si è scagliata contro Sara Affi Fella, ex tronista del dating show di Maria De Filippi. Trono Classico, Tina Cipollari vs Sara Affi Fella Fuochi, fiamme fulmini e saette! No tranquilli non è un temporale di fine estate né la Prova de Cuoco di Elisa Isordi, è semplicemente il confronto tra l’ex tronista di Uomini e Donne, ...

Sara Affi Fella criticata - Tina Cipollari sbotta : “Credo a Luigi” : Tina Cipollari si scaglia contro Sara Affi Fella a Uomini e Donne Nella prima puntata del Trono Classico di Uomini e Donne c’è stato l’attesissimo confronto tra Sara Affi Fella e Luigi Mastroianni. I due, come molti sapranno bene, finita la scorsa edizione del dating show prodotto e condotto da Maria De Filippi, hanno iniziato a frequentarsi nella vita di tutti i giorni. Tuttavia questa frequentazione è durata solo poche settimane, ...

Uomini e Donne/ Gemma Galgani tra Marco e Rocco : perplessità e critiche da Tina Cipollari (Trono Over) : Uomini e Donne, anticipazioni trono Over. Gemma Galgani corteggiata sia da Marco che da Rocco: la dama perplessa, Tina Cipollari infuriata con lei....(Pubblicato il Wed, 12 Sep 2018 07:35:00 GMT)

Tina Cipollari e Gianni Sperti imitano Gemma e Ida / Video - la parodia dell'incontro a Temptation Island : Tina Cipollari e Gianni Sperti: i due opinionisti si sono divertiti a fare un'altra parodia di Gemma Galgani: quella dell'incontro con Ida Platano a Temptation Island(Pubblicato il Mon, 10 Sep 2018 16:15:00 GMT)

Tina Cipollari : primi baci al fidanzato Vincenzo Ferrara (foto) : Il settimanale 'Diva e Donna', in edicola questa settimana, ha paparazzato Tina Cipollari che, per la prima volta, alla luce del sole, bacia il fidanzato Vincenzo Ferrara, noto ristoratore fiorentino, con cui ha intrapreso una relazione da qualche mese. L'opinionista di Uomini e Donne ed il compagno non si nascondono più, sicuri di un sentimento desTinato a durare nel tempo.prosegui la letturaTina Cipollari: primi baci al fidanzato Vincenzo ...