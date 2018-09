Manovra | nulla di fatto | si tratta su deficit Pil

Manovra - nulla di fatto.Si tratta ancora : 23.00 Fumata nera nella riunione governativa preparatoria in vista della presentazione della nota di aggiornamento al Def e della legge di bilancio. Nelle tre ore di vertice con Giuseppe Conte a Palazzo Chigi, stando a quanto riferiscono fonti governative della Lega, si è avuto un "confronto costruttivo" ma non si è arrivati ancora a sciogliere il nodo principale delle coperture per realizzare i 4 punti prioritari che pretendono i due partiti ...

Salvini e la marcia indietro sulla Flat Tax : “Nulla su Irpef nella Manovra? Al governo staremo 5 anni - ci diamo delle priorità” : “Non ci sarà nulla sulla Flat tax nella manovra? Ci diamo delle priorità. Se l’anno prossimo pagheranno solo il 15% del loro ricavato un milione o un milione e mezzo di italiani, sarà una soddisfazione. Non possiamo fare in 5 mesi quello che altri non hanno fatto in 5 anni”. Così Matteo Salvini, a margine del suo intervento ad Atreju. Si tratta però di fatto di una marcia indietro rispetto a quanto rivendicato fino a pochi mesi ...

Manovra - Di Maio : "Sarà coraggiosa ma terrà i conti in ordine. Non vogliamo sfasciare nulla - duriamo 5 anni" : "La Manovra sarà coraggiosa ma terrà i conti in ordine. Qualcuno dice che vogliamo sfasciare l'Europa, ma non è così. Questo governo ha l'obiettivo di durare a lungo". Così il vicepresidente del Consiglio, Luigi Di Maio, dopo il vertice a Palazzo Chigi sulla legge di Bilancio.