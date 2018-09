Fifa | Modric miglior giocatore 2018 Tutti i premiati

E' Luka Modric il Fifa best player 2018 : ANSA, - ROMA, 24 SET - Il centrocampista della Croazia e del Real Madrid Luka Modric è il Fifa best player 2018. A premiarlo, durante la cerimonia di gala svoltasi alla Royal Festival Hall di Londra, ...

Calcio - Fifa Football Awards 2018 : vince il croato Luka Modric! Didier Deschamps è il miglior allenatore : La Royal Festival Hall di Londra ha ospitato questa sera la cerimonia di premiazione dei FIFA Football Awards 2018: il premio per il miglior calciatore è andato, secondo le previsioni della vigilia, al croato Luka Modric, che ha battuto il lusitano Cristiano Ronaldo e l’egiziano Mohamed Salah. A premiarlo il numero uno del Calcio mondiale, Gianni Infantino. L’ANSA ha riportato le parole del vincitore: “E’ un grande onore ...

Fifa Awards - Modric giocatore dell'anno : Luka Modric vince il The Best Fifa Player, precedendo Cristiano Ronaldo e l'egiziano Mohamed Salah. Luka Modric fa incetta di premi. Dopo la vittoria ad agosto dell'Uefa Men's Player of the Year, ...

Calcio - Fifa Awards : Luca Modric vince premio giocatore dell'anno : Leggi le ultime notizie, guarda video e foto di politica, economia, cronaca, sport, gossip su LaPresse. - LaPresse

The Best Fifa - trionfa Modric. Ronaldo e Messi grandi assenti : Tutto secondo le previsioni: è Luka Modric il miglior giocatore del 2018, secondo la Fifa. La cerimonia, svoltasi alla Royal Festival Hall di Londra, ha visto primeggiare il croato, sotto gli occhi ...

Luka Modric è il Fifa best player 2018 : Il centrocampista della Croazia e del Real Madrid Luka Modric è il Fifa best player 2018. A premiarlo, durante la cerimonia di gala svoltasi alla Royal Festival Hall di Londra, è stato il presidente della Fifa, Gianni Infantino. Modric è stato preferito dai votanti agli altri due candidati al premio, Cristiano Ronaldo e Salah. “E’ un grande onore e una meravigliosa sensazione trovarmi qui con questo trofeo tra le mani – ...

Fifa Awards 2018 – Modric sbaraglia la concorrenza : al croato il Best Player Fifa Award : Luka Modric si aggiudica il Best Player FIFA Award: il croato del Real Madrid interrompe il duopolio Ronaldo-Messi degli ultimi 10 anni E’ Luka Modric il miglior giocatore 2018: il croato interrompe il duopolio Cristiano Ronaldo-Messi. Tassello fondamentale del Real Madrid che per il terzo anno di fila si e’ portato a casa la Champions e simbolo della Croazia arrivata a un passo dal sogno mondiale, il 33enne centrocampista si ...

Fifa The Best - Ronaldo snobbato : Modric è il miglior giocatore : TORINO - Luka Modric ha vinto il premio Fifa The Best come miglior giocatore del 2018. Alla Royal Festival Hall di Londra il giocatore croato ha superato la concorrenza di Cristiano Ronaldo e Momo ...

Fifa Best Awards - Kahn : “E’ l’anno di Modric” : Oliver Kahn vota Luka Modric. Per l’ex portiere tedesco, intervistato da Fifa.com, è il centrocampista croato a meritare più di Cristiano Ronaldo e Salah il Best Awards che sarà consegnato dalla Fifa fra una settimana: “Ronaldo è stato ancora una volta sensazionale in Champions, Messi non ha vinto trofei importanti nell’ultima stagione e nel Mondiale non ha lasciato traccia. La Croazia è stata la sorpresa in Russia e ...

Sergio Ramos snobba Ronaldo : 'Il Fifa Best Player? È Modric' : Il ' Best Player ' - secondo il difensore spagnolo e del Real - è il centrocampista croato vice campione del mondo e suo compagno di club, già premiato dalla Uefa con buona pace di Cristiano Ronaldo ,...

Il ' Best Player ' - secondo il difensore spagnolo e del Real - è il centrocampista croato vice campione del mondo e suo compagno di club, già premiato dalla Uefa con buona pace di Cristiano Ronaldo ,...

Ramos "snobba" Cristiano : "Il Fifa The Best? Lo darei a Modric" : "Ci sono giocatori con più marketing, con più nome, ma Modric merita". Il riferimento di Sergio Ramos è chiaro: nell'intervista rilasciata ad "As" dopo la vittoria della Spagna contro l'Inghilterra, ...

The Best Fifa - Sergio Ramos vota per Modric : "Merita di vincerlo" : Il difensore della Spagna non nomina Ronaldo ma afferma: "Ci sono giocatori con più marketing, ma se vincerà lui sarò contento"

