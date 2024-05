Benevento-Triestina - le pagelle | Ciciretti e Perlingieri da applaus - Capellini decisivo

(Di domenica 19 maggio 2024) Tempo di lettura: 4 minutiE’ stato unsolido e capace di tenere botta anche nei momenti più complicati della gara quello visto all’opera contro la. Ottima la prova di tutto il reparto arretrato. Bravo Viscardi a non farsi condizionare dall’errore iniziale sul vantaggio degli alabardati. Primo gol tra i professionisti perda standing ovation. PALEARI voto 7 – Se la serata della Strega non prende una brutta piega, il merito è anche suo. Due interventi decisivi nel primo tempo su Minosso e D’Urso. Altrettante uscite provvidenziali nella ripresa. Una sicurezza. BERRA voto 7 – La solita gara di sostanza e qualità. Non tira mai indietro la gamba e quando serve usa anche le maniere forti. Prezioso.voto 7 – Il capolavoro lo compie a metà ripresa quando ...

