Chico Forti torna in Italia - il 65enne italiano trasferito a Rebibbia

(Di domenica 19 maggio 2024), il 65enne trentino condannato all'ergastolo negli Stati Uniti per omicidio, è finalmente tornato in Italia dopo 24 anni di carcere. Ad attenderlo all'aeroporto di Pratica di Mare c'era la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni. Forti è stato trasferito al carcere di Verona, dove si tratterrà per alcuni giorni, prima di essere trasferito a Verona. Il suo rientro in Italia è stato reso possibile grazie alla Convenzione di Strasburgo e all'impegno del governo italiano, in particolare del ministro della Giustizia Carlo Nordio. Forti ha sempre professato la sua innocenza e ha combattuto per anni per tornare in Italia.

«Ho sognato ogni giorno questo momento». Sono le prime parole pubbliche pronunciate da Chico Forti, il 65enne trentino tornato oggi dagli Usa in Italia dopo 24 anni di detenzione in Florida. Forti, che dovrà ora proseguire a scontare la sua pena

AGI - Chico Forti è atterrato in Italia . Ad attenderlo all'aeroporto di Pratica di Mare la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni. Il 65enne condannato all'ergastolo negli Usa per omicidio, (che ha già scontato 24 anni di pena in Florida) è ...

"Ho sognato ogni giorno questo momento". Chico Forti affida in serata al Tg1 le parole che condensano il senso di una giornata che lo ha visto rientrare in Italia dopo 24 anni di carcere in Florida. Sono le 11.34 del mattino quando, a Pratica di ...

Chico Forti in Italia: "Ribadisco la mia innocenza" - La premier lo accoglie a Pratica Di Mare: "Grazie alla diplomazia italiana e le autorità degli Stati Uniti per la loro collaborazione".

L’omicida come un papa, dopo le solite balle innocentiste - L’omicida come un papa, dopo le solite balle innocentiste - Nel metaverso succede che la nostra presidente del Consiglio, quella che non muove un dito per fermare la carneficina a Gaza, vada ad accogliere Chico forti in aeroporto, dopo aver organizzato il suo ...

