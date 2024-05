No Ponte - le comunità resistenti sfilano contro il progetto bluff

(Di domenica 19 maggio 2024) Il serpentone umano che dalle 10 si muove da piazza Valsesia a Cannitello guarda l’altra sponda dello Stretto di Messina quasi per abbracciarla. È unvero, di solidarietà e first appeared on il manifesto.

Al Palazzo dei Sette la mostra "Volti fuori. I ritratti dei detenuti" - Questa mostra fotografica è un appuntamento importante per l'intera comunità, uno strumento per trasformare le sbarre del carcere da barriera a ponte, per incontrare i volti dei detenuti oltre i ...

'No al ponte delle menzogne': a Reggio Calabria manifestazione contro il Ponte sullo Stretto - ...dei comitati No Ponte di Calabria e Sicilia . Hanno aderito cittadini, associazioni, sindacati delle due città dirimpettaie coinvolte nella costruzione dell'opera. In prima fila le comunità di ...