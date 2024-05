Pallamano A Gold La Macagi Cingoli perde gara 1 della semifinale play-out | Secchia Rubiera vince 33-31

I cingolani tornano in campo per centrare la salvezza in casa degli emiliani che hanno battuto due volte in regular season, mister Palazzi: “Stiamo preparando tutti gli scenari possibili” Cingoli , 17 maggio 2024 – In 5 giorni la Macagi Cingoli si ...

Vikings-Macagi. Prima sfida per la salvezza - Vikings-macagi. Prima sfida per la salvezza - Dopo una regular season decisamente tribolata e avara di soddisfazioni, chiusa al penultimo posto, i rosso-blu ospitano la macagi Cingoli in gara-1 del primo turno: si gioca al meglio delle 3 gare, ...

Pallamano, via ai playoff scudetto: due pugliesi a caccia del tricolore - Pallamano, via ai playoff scudetto: due pugliesi a caccia del tricolore - gara 1, in programma alle ore 19 nel Palasport Karl Wolf della città alto-atesina, sarà subito molto importante per indirizzare la serie, che già aveva contraddistinto le semifinali della scorsa ...

Pallamano, l’ora dei playout. Primo esame per Cingoli - Pallamano, l’ora dei playout. Primo esame per Cingoli - "Le premesse sono incoraggianti, l’organico è al completo e in ottime condizioni fisiche, abbiamo avuto una settimana di pausa per preparare al meglio la sfida, quindi c’impegneremo in sintonia con l’ ...