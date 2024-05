Prima Categoria Dramma Cingolana San Francesco | il Pinturetta la batte 0-2 e la condanna alla retrocessione

(Di domenica 19 maggio 2024) Conte e Raffaeli spediscono i biancorossi di Ruggeri in Seconda, con il secondo play-out perso in due anni. Ci sarà futuro per il calcio a Cingoli? CINGOLI, 19 maggio 2024 – IlFalcor fa l’impresa elaSansecondaconsecutiva ai play-out del girone C di. La squadra di Bagalini vince allo “Spivach” per 0-2, con i gol di Conte su rigore e Raffaeli nel secondo tempo. Nonostante la bellissima giornata di sole e il sostegno dasuperiore de “L’Inferno Biancorosso”, sul “Balcone delle Marche” è notte fonda, per il più amaro dei ritorni in Seconda. Da quale futuro ripartire? Primo tempo Nei primi 45 ...

Nel fine settimana le squadre di Prima categoria saranno in campo. Playoff: alle 16.30 si sfidano San Claudio-Montecassiano. La Vigor Montecosaro non giocherà il primo turno con la Passatempese avendo 11 punti di distacco. Playout: alla stessa ...

Cingolana retrocessa, blitz e festa Pinturetta - cingolana retrocessa, blitz e festa Pinturetta - L’anno prossimo sarà ancora in Prima categoria. Partita spezzettata nei primi minuti. Al primo corner la Pinturetta reclama per un contatto su Pacini, ma per Negusanti non c’è nulla. cingolana vicina ...

Prima e Seconda, tutti i verdetti - Prima e Seconda, tutti i verdetti - Sono iniziate le grande emozioni della post season nei campionati minori che hanno vissuto un sabato ricco di emozioni. In Prima categoria i playoff hanno decretato le tre finali che saranno Avis Mont ...

Prima categoria. Oggi in campo per i playoff e i playout - Prima categoria. Oggi in campo per i playoff e i playout - San Claudio e cingolana favoriti nei playoff e playout di Prima categoria secondo l'allenatore Ortolani. San Claudio arcigno e Vigor Montecosaro in vantaggio. cingolana leggermente favorita contro Fal ...