Atletica - Anna Arnaudo si migliora sui 10 000 a Londra Pietro Riva si ritira

(Di domenica 19 maggio 2024) Aè andata in scena la “Night of the 10.000m PB”, tradizionale evento sui 10.000 metri nella capitale britannica.si èta, correndo in 31:39.86 e togliendo mezzo minuto al proprio primato, vecchio di due anni. La 23enne piemontese è così salita al sesto posto nelle liste italiane di sempre, chiudendo al decimo posto nella gara vinta dalla padrona di casa Megan Keith (31:03.02) davanti alle statunitensi Fiona O’Keeffe (31:03.46) ed Amanda Vestri (31:10.53). Elisa Palmero si è imposta nella seconda serie in 32:06.50 e ha tolto quasi un minuto al proprio personale, primato anche per Valentina Gemetto (33:09.40). Tra gli uomini, invece,si èto a poco più di un chilometro dall’arrivo quando era in linea per siglare il proprio ...