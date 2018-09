Fifa Award | Deschamps miglior allenatore

Calcio - Fifa Football Awards 2018 : vince il croato Luka Modric! Didier Deschamps è il miglior allenatore : La Royal Festival Hall di Londra ha ospitato questa sera la cerimonia di premiazione dei FIFA Football Awards 2018: il premio per il miglior calciatore è andato, secondo le previsioni della vigilia, al croato Luka Modric, che ha battuto il lusitano Cristiano Ronaldo e l’egiziano Mohamed Salah. A premiarlo il numero uno del Calcio mondiale, Gianni Infantino. L’ANSA ha riportato le parole del vincitore: “E’ un grande onore ...

Didier Deschamps vince il Fifa The Best Award per la categoria allenatori : E’ il commissario tecnico della Francia campione del mondo, Didier Deschamps, a vincere il Fifa The Best Award per la categoria allenatori. Il tecnico francese è stato premiato alla Royal Festival Hall di Londra, dove è in corso la cerimonia. Il primo a ricevere un riconoscimento nella serata londinese è stato l’attaccante egiziano del Liverpool Mohamed Salah, considerato l’autore del più bel gol della stagione, la rate ...

Fifa Awards 2018 – Modric sbaraglia la concorrenza : al croato il Best Player Fifa Award : Luka Modric si aggiudica il Best Player FIFA Award: il croato del Real Madrid interrompe il duopolio Ronaldo-Messi degli ultimi 10 anni E’ Luka Modric il miglior giocatore 2018: il croato interrompe il duopolio Cristiano Ronaldo-Messi. Tassello fondamentale del Real Madrid che per il terzo anno di fila si e’ portato a casa la Champions e simbolo della Croazia arrivata a un passo dal sogno mondiale, il 33enne centrocampista si ...

