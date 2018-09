huffingtonpost

: RT @HuffPostItalia: L'Isis attacca il cuore dell'Iran - LexieVillanelle : RT @HuffPostItalia: L'Isis attacca il cuore dell'Iran - alessandracatsi : L'Isis attacca il cuore dell'Iran (di U. De Giovannangeli) - HuffPostItalia : L'Isis attacca il cuore dell'Iran -

(Di sabato 22 settembre 2018) Sangue sulla mezzaluna rossa sciita. Una sfida mortale che stavolta l'subisce in casa, in quello che, per la dinamica operativa e per il segno politico, appare qualcosa di più di un sanguinoso attentato. Strage alla parata militare. Il bilancio'attacco è di almeno 29 morti e 53 feriti. A riferirlo è l'agenzia ufficiale Irna.La parata si svolgeva ad Ahvaz, capoluogoa provincia sud-occidentale del Khuzestan con una forte presenza araba Tra le vittime anche un giornalista e 24 Pasdaran. L'attacco, si legge nel comunicato rilanciato dalla Bbc in persiano, rientra nella "legittima resistenza" contro Teheran e "nessun civile è stato preso di mira". Dopo il gruppo separatista arabo, anche i milizianihanno rivendicato l'attentato. "Combattentio Stato islamico hannoto un'adunatae forzeiane nella città di Ahvaz", ...