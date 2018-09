Dio benedica McDonald’s E al diavolo i vegani sovranisti

ilfattoquotidiano

(Di giovedì 20 settembre 2018) L’uomo mangia. Io sono un uomo. Io mangio. Sono ciò che mangio? Non lo so, in realtà ho il sospetto di essere ciò che vomito, ma diamo per buona l’affermazione che “l’uomo è ciò che mangia”. Ieri sono stato un filetto al pepe verde, ieri sono stato delizioso.e vegetariani di tutto il mondo, ogni volta che vi ascolto penso: questi hanno ragione, macellare esseri viventi è “umano”, purtroppo. L’uomo macella. Io sono un uomo. Io non macello, delego. L’uomo delega. Delegare la macellazione è un atto di vigliaccheria alimentare ed elementare. Come ci ricorda Rousseau nel suo capolavoro pedagogico, l’Emilio, uccidere un animale con le proprie mani è spaventoso, molti di noi non avrebbero la “stoffa” per compiere un simile atto. Rousseau e Voltaire erano vegetariani. Io no. Io delego e mi vergogno di questo, ma ...