Grande Fratello Vip 2018 | Lisa Fusco | Voglio portare la stampante per parlare con

Grande Fratello Vip 3 - Alfonso Signorini commenta i concorrenti : "Il cast non lo fanno i grossi nomi" : Alfonso Signorini, a pochi giorni dalla partenza della nuova edizione del Grande Fratello Vip, si è espresso sulle colonne del suo settimanale Chi a proposito dei prossimi inquilini della casa di Cinecittà. Il giornalista, che ricoprirà anche quest'anno il ruolo di commentatore a bordo campo durante le dirette del lunedì, ha già iniziato a lanciare i suoi strali. Il reality esiste da vent’anni e tutto il ‘vippame’ è stato spremuto e ...

Grande Fratello Vip 2018 - ecco i nuovi nomi del cast : da Valerio Merola a Martina Hamdy (chi?). Confermato Francesco Monte : Dentro anche Valerio Merola e la Marchesa Daniela del Secco d’Aragona, che raggiungono i già annunciati Eleonora Giorgi, Maurizio Battista, Ivan Cattaneo, il Confermato Francesco Monte e compagnia bella: così si completa il cast del Grande Fratello Vip, in partenza lunedì 24 settembre su Canale 5. Alcuni sono nomi conosciuti, altri – come la meteorina di meteo.it, tale Martina Hamdy – per nulla famosi: il cast è variegato. “Io questa Martina ...

Lory Del Santo ancora in lizza per entrare al Grande Fratello Vip : GF Vip: Lory Del Santo nel cast del reality vip? Lunedì 24 Settembre inizierà la terza edizione del Grande Fratello Vip. E il cast ormai è stato svelato nella sua interezza. Tra l’altro, proprio nella giornata di ieri, sono stati rivelati anche gli ultimi 2 concorrenti, che entreranno nella casa più spiata dagli italiani: la Marchesa d’Aragona e Valerio Merola. Tuttavia, nelle prossime settimane, i vip potrebbero avere una nuova ...

Grande Fratello Vip : i concorrenti esclusi e quelli che ancora potrebbero entrare : Grande Fratello vip: ecco chi sono i concorrenti che non hanno accettato di partecipare Manca meno di una settimana all’inizio della terza edizione del Grande Fratello Vip ma il cast dei concorrenti, oggi, potrebbe ancora subire delle modifiche. A fare luce su questa eventualità, nello specifico, è stato il settimanale Chi che, nell’ultimo numero, ha […] L'articolo Grande Fratello Vip: i concorrenti esclusi e quelli che ancora ...

Grande Fratello Vip - svelati i nomi degli ultimi due concorrenti : l'indiscrezione : ... cioè quella dell'entrata nella casa più spiata d'Italia della nobile - forse - Daniela Del Secco, che però è già avvezza al mondo dei reality, perché insieme al suo maggiordomo ha partecipato ad una ...

Anticipazioni Grande Fratello VIP : Valerio Merola e la Marchesa D'Aragona chiudono il cast : A meno di una settimana dalla messa in onda della prima puntata del Grande Fratello VIP 3, la rivista Chi ha svelato i nomi degli ultimi due concorrenti del cast: loro sono Valerio Merola e Daniela Del Secco D'Aragona, conosciuta come la Marchesa. Questi due personaggi famosi, dunque, vanno ad aggiungersi ai 16 ufficializzati da Tv Sorrisi e Canzoni poco tempo fa, tra i quali spiccano Francesco Monte, Eleonora Giorgi, Le Donatella e Ivan ...

Grande Fratello Vip 2018 : cast - concorrenti e tutte le anticipazioni : Lavori in corso per la prossima edizione del reality show di Canale 5, in onda a partire da lunedì 24 settembre. Ecco tutte...

Grande Fratello Vip 3 - la Marchesa d’Aragona e Valerio Merola completano il cast : Sta per iniziare il Grande Fratello Vip 3, la prima puntata andrà in onda lunedì 24 settembre 2018. Il settimanale Chi annuncia i nomi dei due concorrenti che completeranno il cast: si tratta della Marchesa Daniela Del Secco d’Aragona e di Valerio Merola. Scartato, dunque, il nome di Taylor Mega, nuova fiamma di Flavio Briatore. Grande Fratello Vip 3, il cast completo del reality show Questo il cast completo del Grande Fratello Vip 3, ...

Grande Fratello Vip - la voce clamorosa su Francesco Monte : lo smacco di Ricci - chi lo vuole nel reality : L'ex naufrago dell'Isola dei famosi, Francesco Monte , farà parte del cast del Grande Fratello Vip. Eppure sul suo nome nei giorni scorsi erano scoppiate ferocissime polemiche, tutte sviluppate nel ...

Grande Fratello Vip 3 - nel cast anche la Marchesa Daniela del Secco d’Aragona e Valerio Merola : Si arricchisce il cast del Grande Fratello Vip 3, il reality di Canale 5 in partenza lunedì 24 settembre 2018. Oltre alle celebrità apparse sulla copertina di Tv Sorrisi e Canzoni, ad avere un biglietto di entrata nella casa più spiata di Italia anche due habitué dei salotti dei talk show della rete: la Marchesa Daniela del Secco d’Aragona e Valerio “Merolone” Merola.La presenza dei due opinionisti è stata confermata dal settimanale di ...