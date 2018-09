Scontro tra la Lega e i 5 Stelle sull' export delle armi dall' Italia

ilgiornale

(Di martedì 18 settembre 2018) Tensione trae Movimento Cinque. Botta e risposta serrato tra i due sottosegretari alla Farnesina, Manlio Di Stefano in quota M5s e Guglielmo Picchi in quota. Il grillino di fatto mette nel mirino le esportazioni didal nostro Paese, il leghista invece difende la vebdita diall'estero affermando che questo può essere anche un volano per occupazione e commercio.Ad aprire loè stato il grillino che ha affermato: "Se la legge 185/90 è rispettata, ma le bombene continuano a cadere in Yemen, evidentemente siamo tutti in buona fede, ma la legge o la sua applicazione non vanno. Parlamento metta mano alla materia, davanti ai morti civili non ci sono tecnicismi o valutazioni economiche che tengano". Una posizione chiara quella di Di Stefano che però non è di certo la stessa espressa dal leghista Picchi che ha affermato: ...