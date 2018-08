Marocco | dopo 12 anni tornerà il servizio di leva obbligatorio

Mondiali Russia 2018 - bufera dopo l’arbitraggio in Portogallo-Marocco : “l’arbitro ha chiesto la maglia a CR7” : Mondiali Russia 2018, Portogallo-Marocco continua a far discutere dopo qualche episodio dubbio arrivano ora rivelazioni imbarazzanti per la Fifa In Marocco monta la polemica per l’arbitraggio di Geiger contro il Portogallo. In particolare, l’esterno marocchino Amrabat, ha rivelato alcuni dettagli della serata che di certo imbarazzeranno la Fifa. “Sinceramente non so cosa faccia di solito l’arbitro Geiger – ha accusato Amrabat ...

Russia 2018 - Cristiano Ronaldo in gol : il Portogallo si vendica del Marocco dopo 32 anni : Cristiano Ronaldo è il Portogallo. Quattro gol, tutti quelli messi a segno dai lusitani, in due gare dei Mondiali di Russia 2018: il 3-3 con la Spagna [VIDEO] e la vittoria per 1-0 sul Marocco valgono 4 punti ed una qualificazione a portata di mano per i campioni d'Europa. Ma la sfida con i nordafricani aveva un sapore particolare per i tifosi portoghesi meno giovani: 32 anni fa, giorno più giorno meno, era l'11 giugno del 1986 quando il Marocco ...