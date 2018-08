Torino | la clamorosa rivelazione di Chiara Biasi su Simone Zaza ...

Torino - contestazione dei tifosi : l’iniziativa clamorosa : Il Torino si prepara per la prossima stagione, l’obiettivo dei granata è migliorare il risultato della scorsa stagione ma le strategie di calciomercato per il momento non convincono. I tifosi sono delusi e pensano ad una protesta clamorosa: “Vogliamo un mini-abbonamento fino al 31 dicembre”, si legge sul web. “Da anni ormai il nostro campionato termina a gennaio, senza più alcuna ambizione, sottoponendoci a ...