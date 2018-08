STRANGER THINGS - Un simpatico promo con un indizio interessante

Adesivi AR 1.3 - la cura dimagrante impressiona : da 65 a 8 - 5 MB grazie a Star Wars e STRANGER Things : Era solo una questione di tempo affinché anche gli sticker di Star Wars e di Stranger Things si allineassero al destino degli altri L'articolo Adesivi AR 1.3, la cura dimagrante impressiona: da 65 a 8,5 MB grazie a Star Wars e Stranger Things proviene da TuttoAndroid.

C’è un labirinto di mais dedicato a STRANGER Things : La terza stagione di Stranger Things sarà anche stata rimandata al prossimo anno, ma per perdersi tra gli affascinanti misteri dei ragazzini di Hawkins è ufficialmente in arrivo un’alternativa. Exploration Acres, l’azienda agricola di Lafayette – in Indiana – che ogni anno realizza sui suoi 20 acri di terreni meravigliose opere dedicate alle icone della cultura pop, ha infatti deciso di trasformare un campo di mais in un ...

Il cast di STRANGER THINGS e la Kiki Challenge nel nuovo video di Drake : Lanciato nelle scorse ore, il video della canzone In My Feelings del rapper Drake, uno degli artisti musicali più di successo del momento, è già diventato di tendenza. Merito della canzone orecchiabile ma anche di tanti elementi che la rendono una clip dal sicuro appeal virale. Si tratta infatti di un vero e proprio minifilm di otto minuti che inizia con lo stesso cantante che cerca di riconquistare una sua fiamma di nome Kiki (interpretata ...

Millie Bobby Brown e Jacob Sartorius si sono lasciati / La star di "STRANGER Things" è tornata single : Millie Bobby Brown e Jacob Sartorius si sono lasciati. La star di "Stranger Things" è di nuovo single e lo fa sapere sui social: "Resteremo amici"(Pubblicato il Thu, 02 Aug 2018 15:32:00 GMT)

STRANGER THINGS - la terza stagione rimandata ufficialmente : I sospetti che la terza stagione di Stranger Things non sarebbe ritornata nel 2018 erano nell’aria già da tempo. Dopo essere stata diffusa prima nell’estate 2016 e poi nell’ottobre 2017, la serie Netflix che vede protagonisti i ragazzini di Hawkins ci metterà un po’ più tempo del previsto a fare il suo ritorno. Un video di anticipazione diffuso nelle settimane scorse faceva presupporre che una campagna di marketing per i ...

Così Millie Bobbie Brown è approdata in STRANGER THINGS : dal primo provino ai capelli rasati alla cotta per Drake : Il primo provino per Eleven, la popolarità improvvisa, l'amicizia con Drake: Millie Bobbie Brown ha raccontato questo ed altro, con una disinvoltura e una capacità comunicativa invidiabile per un'adolescente, in una lunga chiacchierata con W Magazine, che la definisce un'icona per la sua generazione. L'interprete di Eleven nella serie cult di Netflix, di cui ora sta girando gli episodi della terza stagione, ha rivelato alcuni dettagli sulla ...

Millie Bobby Brown in Godzilla II : King of The Monsters - Eleven di STRANGER THINGS al Comic-Con 2018 (video) : Non solo Stranger Things: Millie Bobby Brown affronta un'altra creatura spaventosa in Godzilla II: King of The Monsters. La Eleven della serie di Netflix è tra i protagonisti del nuovo film dedicato al mostro giapponese. L'attrice era presente al panel di Warner Bros. insieme al cast, tra cui spicca Vera Farmiga. Il trailer di Godzilla II: King of The Monsters è stato mostrato sabato al panel di Warner Bros., davanti a una sempre ...

STRANGER THINGS 3 : data di uscita - anticipazioni e new entry cast terza stagione : Stranger Things 3: Netflix svela la data di inizio della terza stagione e fa spazio a nuovi personaggi L’episodio finale dell’ultima stagione di Stranger Things ha lasciato aperti tanti nuovi e possibili sviluppi per una terza stagione della serie. Nelle ultime ore, però, a fornire ai fan qualche dettaglio in più c’ha pensato proprio Netflix. L’azienda, […] L'articolo Stranger Things 3: data di uscita, anticipazioni ...