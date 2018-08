Milano M4 | un nuovo percorso ciclabile in centro città

Apple : con un fatturato da record la grande Mela saluta il suo nuovo Store di Milano : 2 Non è un momento particolarmente felice per le borse mondiali, spaventate dai dazi annunciati da Donald Trump e, ancora di più, da quelli minacciati. C’è un titolo, però che sembra non risentire di questo malessere generalizzato: quello della grande Mela. Le azioni Apple, infatti, veleggiano sopra i 177 dollari, per una capitalizzazione complessiva che ormai si avvicina a quella di un trilione mille miliardi di dollari. Questo ...

Higuain-Icardi - il 'nuovo' derby di Milano : bomber a confronto : derby di Milano, con vista Argentina. Sarà una sfida nella sfida quella tra Gonzalo Higuain e Mauro Icardi, dopo il passaggio del Pipita dalla Juventus al Milan. Due numeri 9, indiscussi protagonisti ...

Milano. Nuovo Logo per la Lea no Profit : Il noto artista internazionale Gino Rodella, laureato in architettura e definito archi-stylist – titolo calzante per il connubio delle sue

Milano - nuovo procedimento per l'Old Fashion per una rissa all'interno della discoteca : Le due denunce sono state presentate in commissariato poco dopo la rissa, avvenuta all'«Old Fashion» nella serata tra il 24 e il 25 giugno, dunque poco meno di una settimana prima che fuori dalla ...

Milano. Nuovo bando per scooter e mezzi innovativi elettrici in condivisione : Milano incentiva la mobilità elettrica e condivisa, per questo sono state approvate in questi giorni dalla Giunta le linee guida

Milano : anche segway e monopattini nel nuovo bando sulla mobilità 'sharing' : Milano, 28 lug. , AdnKronos, Milano incentiva la mobilità elettrica e quella condivisa con un nuovo bando dove sarà dato spazio anche a veicoli innovativi come il segway, una sorta di monopattino ...

Milano - nuovo bando per scooter e mezzi elettrici in condivisione : Milano, 28 lug., askanews, - Milano incentiva la mobilità elettrica e condivisa con un nuovo bando per l'individuazione di soggetti pubblici o privati interessati a svolgere il servizio di sharing ...

Milano - apre il nuovo Apple store in Piazza Liberty : Insomma come gli altri negozi del mondo. In bella vista gli ultimi prodotti, tra iPad, iPhone, Mac, Apple Watch, Apple TV, AirPods e iPods pronti perché i clienti possano provarli. Primo cliente ad ...

Milano - lunghe code per l'apertura del nuovo Apple Store. FOTO : Milano, lunghe code per l'apertura del nuovo Apple Store. FOTO Il negozio in piazza Liberty è stato preso d'assalto da clienti e appassionati arrivati da tutto il Nord Italia. Ore di fila per accedere. È stata anche l'occasione per restituire alla città un nuovo spazio a due passi dal Duomo. LA ...

Ecco com’è il nuovo Apple store di Milano/ Video : pietre - scalinate e vetrate si intrecciano in giochi d’acqua : nuovo Apple store in piazza Liberty a Milano. Foto, il progetto dell’archistar Norman Foster prevede una larga scalinata e spettacolari giochi d'acqua(Pubblicato il Tue, 24 Jul 2018 18:22:00 GMT)

Siamo andati a dare un occhiata al nuovo Apple Store di Milano : Tutto questo rientra nel cappello di Today at Apple , la serie di happening che caratterizza i flagship Store di tutto il mondo e che li diversifica da un normale punto vendita. La presentazione di ...

Entriamo (in anteprima) nel nuovo Apple Store di Milano : Il 26 luglio 2018 è il giorno dell’apertura del primo flagship Store di Apple in Italia, a cui abbiamo avuto accesso con due giorni di anticipo. A differenza degli Apple Store all’interno di centri commerciali e aree multimarca, quello di Piazza Liberty a Milano è uno spazio totalmente dedicato alla Mela e al suo mondo di prodotti e servizi. La compagnia, per realizzarlo, ha seguito la stessa falsariga utilizzata altrove, studiando ...