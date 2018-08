Saranno questi i nuovi iPhone 2018 in arrivo a settembre?

gqitalia

(Di venerdì 3 agosto 2018) Il 12potrebbe essere la data giusta per vedere i. Dopo aver raggiunto una valutazione superiore ai mille miliardi – prima azienda nella storia a riuscirci – Apple avrà bisogno della spinta del suo prodotto di punta per consolidare gli ottimi risultati del terzo trimestre e mantenere Cupertino in cima alla classica mondiale: per questo è chiaro che il successo della seconda generazione diX sarà fondamentale per riuscire a cavalcare l’onda. Manca ancora molto alla presentazione ufficiale, ma, stando alle ultime indiscrezioni, è abbastanza sicuro che la Mela lancerà tre: due da 6,1 e 6,5 pollici, che costituiranno il salto nel mondo a tutto schermo dei vecchi8 e 8 Plus, e un terzo modello da 5,8 pollici (chiamatelo per il momentoXS o 11) destinato ad aggiornare le caratteristiche tecniche del modello di punta ...