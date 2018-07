Renzi : “Air Force? Bufala del M5s - una buffonata”/ Ultime notizie video : “Querelerò senatrice Giulia Lupo” : Matteo Renzi: “Air Force? Bufala del M5s, una buffonata. Querelerò senatrice Giulia Lupo”. Le Ultime notizie sul senatore del Pd e il caso dell'aereo "rottamato" dal premier Conte(Pubblicato il Mon, 30 Jul 2018 19:46:00 GMT)

Renzi : “Air Force? Una delle più grandi bufale del M5s. Conte in Usa non col materassino ma con aereo di Stato” : Sulla questione del cosiddetto Air Force Renzi, l’ex presidente del Consiglio ha voluto difendersi postando un video su Facebook. “È una delle più grandi bufale costruite dal M5s” ha detto. “Io non l’ho mai usato. Come ogni primo ministro, utilizzavo l’aereo di Stato, lo stesso che ha portato Giuseppe Conte negli Stati Uniti”. Secondo Matteo Renzi quella del M5s è una campagna fondata ...

"Decreto sul lavoro? Di Maio l'ha chiamato 'di dignità', io lo chiamerei 'di smantellamento', nel senso che smantella quello che c'è nel Paese". Sono le parole pronunciate a In Onda (La7) dall'ex ministro dell'Economia, Pier Carlo Padoan, che omaggia il suo successore e amico, Giovanni Tria, con i suoi auguri di buon lavoro. E contesta duramente il decreto di dignità: "Il Jobs Act, intanto, è stato introdotto in un periodo nel quale ...

Si parla molto dell'Airbus 340-500 che RENZI aveva preso in leasing da Etihad, la compagnia aerea che ha poi portato al fallimento Alitalia.

Di Maio : "mai più Air Force Renzi". L'ex premier : "mai salito su quell'aereo" : L'ex premier Matteo Renzi risponde a stretto giro sulla rescissione da parte del governo Conte del contratto di leasing dell'Air Bus A350-500, ribattezzato da Di Maio "Air Force Renzi":"Quando tornano su bufale come 'l'aereo di Renzi' significa che sono disperati: quell'aereo non era per me ma per le missioni internazionali delle imprese. Io non ci ho mai messo piede. Di Maio ha scritto un decreto che licenzierà 80mila persone: parli di ...

Il governo vuol disdire l'Air Force Renzi : Roma - Costerà un sacco di soldi ai contribuenti rescindere il contratto di leasing, ma Giuseppe Conte ne farà sicuramente spendere meno agli italiani dando indietro il colosso della flotta di Stato, ...

Alcuni chiarimenti sull’aereo di Renzi : cosa c’è dietro l’Air Force One di Stato? : Bisogna concentrarsi con grande attenzione sul caso del cosiddetto aereo di Renzi, quello che potrebbe essere rimosso da qualsiasi programma di governo, con relativo esborso esoso tra licenze ed altri costi associati fino al 2024. Un contributo interessante per chi si sta chiedendo se dietro a questa vicenda riguardante l'Air Force One ci sia una bufala o solo verità ci arriva dai debunker di bufale.net, che nelle ultime ore hanno provato a ...

Lo stop di Conte all’Airbus voluto da Renzi : basta sprechi : L’Airbus A340 dell’epoca di Matteo Renzi viene cancellato dal servizio di Stato. Luigi Di Maio e Danilo Toninelli, dopo l’annuncio del premier Giuseppe Conte, ne decretano la condanna a morte anche plasticamente convocando i giornalisti nell’Hangar di Fiumicino dove il gigantesco velivolo è in rimessaggio da mesi. Il vicepremier e il ministro salg...

Conte rottama l’Air Force Renzi e lui si infuria : ‘Non ci ho mai messo piede’ : Il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte [VIDEO], ha pubblicato un post sulla sua pagina Facebook in cui annuncia la volonta' del governo giallo-verde, formato da M5S e Lega, di rescindere il contratto di leasing di un Airbus A340-500, stipulato dal precedente esecutivo guidato da Matteo Renzi 2014-2016. Velivolo destinato ad essere utilizzato per i cosiddetti ‘voli di Stato’ che molti hanno imparato a conoscere con la denominazione di Air ...

In Edicola sul Fatto Quotidiano del 27 luglio : Addio all’Air Force Renzi : 150 milioni per non volare mai : Ancien Régime “Basta sprechi”: l’Air Force Renzi resterà nell’hangar Il governo ordina di disdire l’accordo del gigantesco aereo voluto dall’ex premier. milioni di euro risparmiati di Toni De Marchi Il bonus Renzusconi di Marco Travaglio Il Corriere lancia un giusto allarme sulla mancanza di opposizione a un governo che, dopo due mesi, gode ancora di un consenso spropositato (due italiani su tre). Spropositato rispetto non tanto alla somma ...

Il governo sale sull'Air Force : "Tra i costi la jacuzzi per Renzi" : ... abbiamo recuperato i documenti secretati con cui è stato preso questo spreco' Per il grillino l'Airbus si tratta della 'rappresentazione della vecchia politica e degli sprechi della vecchia politica'...