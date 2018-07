Cessione Ilva | Di Maio si rivolge all' avvocatura di Stato

Secondo di Maio la Cessione dell'Ilva è stata un pasticcio : La procedura di gara per la cessione di Ilva 'è stata un pasticcio , le regole del gioco sono state cambiate in corsa' ed è 'stato leso il principio di concorrenza e anche la qualità delle offerte ...

Di Maio - inviate all'Anac le carte della Cessione dell'Ilva ad Arcelor Mittal : 'In queste ore abbiamo provveduto a inviare tutte le carte all'Anac affinché faccia le dovute verifiche sulla procedura di aggiudicazione' per la cessione dell'Ilva ad Arcelor Mittal . Lo ha annunciato ...

Ilva : Di Maio invia a Cantone documentazione Cessione ArcelorMittal : Roma, 11 lug. (AdnKronos) – Il ministro del Lavoro, Luigi Di Maio , darà seguito alla denuncia avanzata ieri dal Governatore della Puglia, Michele Emiliano e invierà tutta la documentazione della cessione dell’ Ilva alla cordata Am Invest.co all’Anac per un riesame della procedura di aggiudicazione pubblica. Così a quanto si apprende, il governo risponde alle richieste di fare luce sulle irregolarità della gara con cui ...

Ilva - Michele Emiliano a Luigi Di Maio : “Irregolare la Cessione ad ArcelorMittal” : In una lettera al ministro del Lavoro e dello Sviluppo Economico, Luigi Di Maio, il presidente della Regione Puglia Michele Emiliano chiede di riconsiderare la proposta di AcciaItalia, migliore in termini di ambiente, occupazione e investimenti. "Zone d'ombra" ci sarebbero invece in quella vincente di ArcelorMittal.Continua a leggere