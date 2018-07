Decreto Dignità | scontro Governo-Boeri sugli 8 mila posti di lavoro persi

leggioggi

(Di lunedì 16 luglio 2018) Il rapporto non era proprio di quelli più idilliaci, ma ora ilha innalzato i toni dellotra i leader delConte – Salvini e Di Maio – e il titolare dell’Inps, Tito. Al centro del duello, quella relazione tecnica allegata “dall’ignota manina”, in cui si avverte ilche questocauserà l’emorragia di 8diall’anno.: Di Maio apre la caccia alla “manina” Apriti cielo. Il ministro dello Sviluppo economico – Luigi Di Maio – ha gridato al complotto, promettendo che si sarebbe data la caccia a quella “manina” che da sotto cerca di minare le basi dell’esecutivo Conte. Dall’altra, il ministro dell’interno – Matteo Salvini – che ha tuonato da Mosca: “Se il presidente dell’Inps non è d’accordo su niente delle linee politiche del, si dimetta”, innalzando un vero e proprio muro ...