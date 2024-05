Internazionali d’Italia 2024 - Medvedev dice addio al torneo Prosegue Zverev che vola ai quarti

Leggi tutta la notizia su ilfaroonline

(Di martedì 14 maggio 2024) Roma, 14 maggio– E’ stato eliminato il russo Daniilagli. Il tennista numero 4 al mondo ha perso, agli ottavi, con lo statunitense Tommy Paul (numero 16 in ATP), con il risultato di 6-1 6-4, in 73 minuti di gioco. Il tennista vittorioso ha disputato una partita perfetta con un tennis aggressivo. Aidi finale sfiderà Hubert Hurkacz (testa di serie n.7), che ha vinto, in rimonta, su Sebastian Baez al Campo Pietrangeli.ilil tedesco Alexander, che ha vinto aidi finale con Nino Borges. Il risultato a favore è stato quello di 6-2, 7-5: “Sono contento di essere aisenza aver perso ancora un set, mi sento bene in campo ...