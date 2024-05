Visita breve e privata Meloni in ospedale | la sorpresa al poliziotto ferito dal marocchino

(Di martedì 14 maggio 2024) Christian Di Martino, ilaccoltellato la scorsa settimana alla stazione di Lambrate da un pregiudicato, è stato accontentato. La presidente del Consiglio Giorgiaè andata a trovarlo è all'Niguarda di Milano. Un colloquioe privato, fanno sapere dallo staff della premier, che non si è fermata a parlare con i giornalisti. L'agente, ancora ricoverato in terapia intensiva, aveva espresso il desiderio di incontrare la premier. "Sarebbe per me un onore", aveva detto l'agente ai rappresentanti delle istituzioni che lo sono andati a trovare quando le sue condizioni fisiche lo hanno permesso. E Giorgialo ha accontentato. Al termine dell'intervista con Maurizio Belpietro "Il giorno de La Verita'" la presidente del Consiglio è infatti andata ...

Milano – Il presidente del Consiglio Giorgia Meloni su Instagram oggi ha rilancia to un video che mostra un gruppo di allievi agenti manifestare in coro la loro solidarietà per il vice ispettore Christian Di Martino, il poliziotto accoltellato ...

Il caso del poliziotto di 35 anni accoltellato e ridotto in fin di vita (per fortuna oggi sembra in miglioramento) da un immigrato clandestino a Lambrate è purtroppo paradigmatico. Hasan Hamis, questo il nome dell’aggressore, un marocchino di 37 ...

Milano, Meloni a Niguarda in visita a poliziotto ferito - Milano, meloni a Niguarda in visita a poliziotto ferito - Roma, 14 mag. (askanews) - La presidente del Consiglio Giorgia meloni è all'ospedale Niguarda di Milano per far visita a Christian Di Martino, ...

Corruzione a Genova, una talpa tra gli investigatori: «Vedi che stanno indagando», le intercettazioni. Meloni: «Aspettiamo le risposte di Toti» - Corruzione a Genova, una talpa tra gli investigatori: «Vedi che stanno indagando», le intercettazioni. meloni: «Aspettiamo le risposte di Toti» - Una talpa avrebbe avvertito gli indagati, aperto un fascicolo dalla procura di Genova. I magistrati indagano per rivelazione di segreto d'ufficio nell'ambito dell'inchiesta sul ...

Sparo di Capodanno, Pozzolo parla e accusa per la prima volta il capo scorta di Delmastro: “È stato Pablito Morello” - Sparo di Capodanno, Pozzolo parla e accusa per la prima volta il capo scorta di Delmastro: “È stato Pablito Morello” - Il deputato Pozzolo ha accusato per la prima volta in maniera diretta il caposcorta di Delmastro, Pablito Morello, per lo sparo di Capodanno.