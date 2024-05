Addio alla scrittrice Alicce Munro

Leggi tutta la notizia su servizitelevideo.rai

(Di martedì 14 maggio 2024) 20.20 Lacanadese e premio Nobel per la letteratura del 2013, Alice, è morta all'età di 92 anni. Lo rende noto il quotidiano canadese Globe and Mail citando i familiari della. Lasoffriva di demenza da circa un decennio. Nata in una famiglia di allevatori e agricoltori nel 1931 nella provincia dell'Ontario, in gioventù svolse vari lavori e aprì una libreria. La prima raccolta di racconti "La danza delle ombre felici" risale al 1964. Da allora ha pubblicato 15 raccolte di racconti.