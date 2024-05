Al Bano e l’inno in Coppa Italia - il cantante non sta più nella pelle | Tirerò fuori il graffio dell’artista

(Di martedì 14 maggio 2024) Alha parlato a La Presse in vista delche canterà in occasione della finale ditra Atalanta e Juventus Alha parlato a La Presse in vista delche canterà in occasione della finale ditra Atalanta e Juventus. Le sue dichiarazioni: INNO – «Non vedo l’ora, farò

Al Bano: "Bello cantare l'inno prima di Atalanta-Juventus, vediamo di tirar fuori qualche graffiata da artista" - Al bano: "Bello cantare l'inno prima di Atalanta-Juventus, vediamo di tirar fuori qualche graffiata da artista" - "Non vedo l'ora, farò una esibizione a cappella e vediamo di tirar fuori qualche graffiata da artista. Più emozionato che sul palco di Sanremo Se non c'è l'emozione si chiude baracca. Ti fa fare le ...

Coppa Italia, finale 'inclusiva': l'iniziativa per i tifosi con disabilità visiva o uditiva - coppa Italia, finale 'inclusiva': l'iniziativa per i tifosi con disabilità visiva o uditiva - Dal sito della Lega Serie A. In occasione della Finale di coppa Italia Frecciarossa 2023/2024, Lega Serie A ha predisposto per la prima volta in assoluto due in.

Mattarella riceve Juve e Atalanta e pensa agli arbitri: "Siete un parafulmine come me" - Mattarella riceve Juve e Atalanta e pensa agli arbitri: "Siete un parafulmine come me" - 'Non li vedo qui ma vorrei fare gli auguri anche agli arbitri, spesso parafulmine per le reazioni dei tifosi ma anche perché il loro compito ha una certa assonanza con il mio: c'è una certa solidariet ...