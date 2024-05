Meloni Nessun rimpasto - obiettivo stesso governo per 5 anni

(Di martedì 14 maggio 2024) MILANO (ITALPRESS) – “Non ho mai pensato di fare undi. E’ una delle tantissime ricostruzioni un pò forzate che leggo spesso. Anzi tra gli obiettivi che mi sono data c’è quello di arrivare a cinquecon ilche ho nominato, cosa che non è mai accaduta nella storia d’Italia”. Così il presidente del Consiglio, Giorgia, durante il suo intervento all’evento organizzato da La Verità a Milano.“Si fa la riforma della giustizia che non funziona in Italia. Bisogna avere il coraggio di intervenire. Nei prossimi giorni arriverà in Consiglio dei ministri anche la riforma della giustizia”, ha aggiunto. Quanto alle riforme secondo“si sta cercando di personalizzare lo scontro” e la riforma del premierato “è necessaria, è la madre di tutte le riforme. Spero ...

