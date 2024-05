Basket | Gigi Datome nuovo coordinatore dell’attività delle Nazionali maschili

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di martedì 14 maggio 2024) Novità di un certo qual rilievo arrivano dall’ultimo Consiglio Federale della FIP svoltosi oggi. In particolare, sono le questioni legate all’ambiente azzurro a fare particolare rumore, anche per via dei cambiamenti che proprio dalle parti del Salone d’Onore del CONI, sono stati annunciati. In particolare, atoccherà il ruolo diattività del Settore Squadre. Non da subito, però: l’incarico lo avrà dal prossimo 1° luglio, con funzioni aggiuntive vicarie di Gianni Petrucci, numero uno federale, in relazione all’attività della Nazionale maggiore. Rimane direttore generale, con part time, Salvatore Trainotti. Annunciata inoltre la presentazionenuove maglie azzurre il prossimo 28 maggio, al quartier generale di ITA ...