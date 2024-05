LIVE – Italia-Polonia 0-2 26-28 - 23-2 - 18-19 | Nations League femminile volley 2024 in DIRETTA

(Di martedì 14 maggio 2024) Latestualedi, partita valevole per la Pool 1 della prima settimana della VNLdi. Si alza ufficialmente il sipario sull’estate dedicata alle Nazionali con unaballche mette in palio i punti decisivi per il ranking che assegnerà gli ultimi cinque pass olimpici a disposizione. Danesi e compagne conoscono bene l’importanza di questo tornei per assicurarsi la qualificazione ai Giochi di Parigi e vogliono iniziare con il piede giusto. Le azzurre di Julio Velasco esordiscono contro la compagine polacca, allenata dall’no Stefano Lavarini e già qualificata alle Olimpiadi grazie al secondo posto nel preolimpico dello scorso ...

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 26-28 Vincente la diagonale di Lukasik e la Polonia si aggiudica in rimonta un primo set letteralmente buttato dalle azzurre 26-27 Ace M?drzyk 26-26 primo tempo Witkowska 26-25 Diagonale stretta di ...

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 23-25 Sbaglia la battuta Antropova e la Polonia va sul 2-0. azzurre appannate , alla Polonia è bastato sbagliare meno in battuta e fare più attenzione a muro per vincere questo secondo set, dominato da ...

