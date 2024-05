Giornalista condannato al carcere per diffamazione | incostituzionale Nola | sentenza di primo grado - giudice non togato

(Di martedì 14 maggio 2024) Di seguito un comunicato diffuso dal sindacato giornalisti: Otto mesi dipera mezzo stampa oltre al risarcimento dei danni e delle spese legali. È questa laemessa dal Tribunale diper ilPasquale Napolitano. Il Sindacato unitario giornalisti della Campania, al quale il collega è iscritto, ha già attivato il proprio ufficio legale per preparare un ricorso in Appello contro la decisione delonorario che riteniamo assolutamente sproporzionata. L’articolo di mille battute, quindici righe appena, è stato pubblicato dal giornale online Anteprima24 e riguarda l’Ordine degli avvocati diper una vicenda del 2020. Proprio per una causa che riguardava Pasquale Napolitano il SUGC presentò l’eccezione di ...

In una nota l’Ordine dei Giornalisti della Campania e la Commissione legalità dell’Ordine regionale, dinanzi alla condanna in primo grado del collega Pasquale Napolitano esprimono “piena e forte solidarietà ”. Il Giornalista Pasquale Napolitano ...

(Adnkronos) – bufera sulla condanna a 8 mesi di carcere per il Giornalista del 'Giornale' Pasquale Napolitano con l'accusa di diffamazione a mezzo stampa. Dall'Ordine dei giornalisti ai politici fino ai sindacati, è unanime il coro di "no al ...

