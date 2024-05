The Penguin | Mark Strong si unisce alla serie tv ambientata nell’universo di The Batman

(Di martedì 14 maggio 2024) La notizia era già nell’aria da qualche settima, ma a confermare i rumors dell’ingresso di <>MarkStrong>nel cast di The <>PenguinStrong> è stato niente po’ po’ di meno che…il suo personal trainer! Nessuno annuncio ufficiale di casting, dunque, ma delle foto pubblicate sull’account Instagram di Giacomo Farci, durante una sessione di allenamento di <>MarkStrong>. La risposta ad una fan, che nei commenti ha chiesto se l’allenamento fosse per un ruolo in The <>PenguinStrong>, non ha lasciato dubbi: “Sì, ho allenato <>MarkStrong> per questo” è stata la risposta dell’allenatore. <>MarkStrong> ...

