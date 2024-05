Ucraina | Kiev - ' oltre 7 500 persone evacuate da Kharkiv'

(Di martedì 14 maggio 2024), 14 mag. (Adnkronos) - Il governatore di, Oleg Sinegubov, ha riferito che almeno 7.531 civili, tra cui 568 minori, sono stati evacuati finora a seguito della nuova offensiva russa nel nord della regione. "Lecontinuano a essere mandate via, ma ogni giorno, ogni minuto diventa più difficile", ha detto Sinegubov, avvertendo del peggioramento della situazione nella città di Vovchansk."Tra i civili evacuati ci sono circa 200con diversi gradi di disabilità", ha spiegato ai media il governatore. "Continueremo finché non avremo fatto uscire tutti". In questi giorni le truppe russe sono riuscite ad attraversare per la prima volta il confine settentrionale di, conquistando diverse città. Le autorità ucraine hanno messo in guardia dalle conseguenze della presa da parte di ...

Il governatore Oleg Synegubov ha dichiarato che più di 4.000 persone sono state Evacuate dalle zone di confine della regione ucraina di Kharkiv in seguito all'offensiva russa iniziata venerdì. "In totale, sono state Evacuate 4.073 persone ", ha ...

Europee, Tarquinio: basta armi all'Ucraina - Europee, Tarquinio: basta armi all'ucraina - Roma, 14 mag. (askanews) -"Il progetto di integrazione europea ci ha regalato 70 anni di pace. Quindi è giusto procedere in questa sfida. Dobbiamo essere grati alla capacità di uomini visionari di ess ...

La legge russa. Il popolo della Georgia di nuovo in piazza, tra manganelli e arresti: "Non finisce qui" - La legge russa. Il popolo della Georgia di nuovo in piazza, tra manganelli e arresti: "Non finisce qui" - Agenti in assetto anti sommossa schierati in massa a difesa del Parlamento, che approva la norma sulle influenze straniere. La presidente della Repubblica ...

IL VIDEO. Europee, Tarquinio: basta armi all'Ucraina - IL VIDEO. Europee, Tarquinio: basta armi all'ucraina - Roma, 14 mag. (askanews) -"Il progetto di integrazione europea ci ha regalato 70 anni di pace. Quindi è giusto procedere in questa sfida. Dobbiamo essere grati alla capacità di uomini visionari di ess ...