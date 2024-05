ATP Roma 2024 | anche Medvedev saluta - avanti Frit - Zverev e i cileni agli Internazionali d’Italia

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di martedì 14 maggio 2024) Si chiude molto prima delle previsioni la giornata del Masters 1000 diin campo maschile., lato ATP, l’ultimo match finisce quando nella Capitale sono passate da poco le 20. “Merito”, se vogliamo, di Stefanos Tsitsipas, che supera con un roboante 6-1 6-2 Alex de Minaur: il greco non lascia mai davvero entrare l’australiano in partita e mette in scena la sfida con il cileno Nicolas Jarry, vincitore sul qualificato francese Alexandre Muller per 7-5 6-3. Nella sua parte di tabellone, quella bassa,Daniil. Il russo, vincitore un anno fa, abbandona sia il torneo che i sogni di numero 1 dopo il Roland Garros per via della sconfitta con l’USA Tommy Paul, un sonante 6-1 6-4 che gli regala Hubert Hurkacz. Il polacco esce ...