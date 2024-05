Firenze - in 210 alla rimaturità La decana è Rit - 89 anni | N -i, tra brividi e gioia

(Di martedì 14 maggio 2024) Ex allievi del Galileo sono tornati nel “loro” liceo classico per affrontare di nuovo la versione di latino: “Quanta nostalgia...”

Il 14 maggio, il liceo classico Galileo di Firenze si animerà di un'atmosfera unica: oltre 140 ex studenti torneranno sui banchi di scuola per affrontare la temutissima versione di latino , nell'ambito della manifestazione "Rimaturità". L'articolo ...

'Rimaturità' per ex studenti, tra loro anche l'89enne Rita - Era il 1954 quando Rita Giorgi sostenne gli esami di maturità al classico Galileo di Firenze.

Ritorno al passato: 200 ex studenti del liceo Galileo di Firenze rifanno l'esame di maturità - Non per un disguido burocratico come nel film 'Immaturi', ma per partecipare alla 'Rimaturità' del liceo classico Galileo di Firenze. L'iniziativa, organizzata dall'associazione Amici del Galileo, ha ...