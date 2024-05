Edoardo Camurri - chi è il giornalista | carriera e vita privata

Leggi tutta la notizia su metropolitanmagazine

(Di martedì 14 maggio 2024)è un, scrittore e conduttore televisivo e radiofonico. Volto noto del piccolo schermo,oltre a farsi apprezzare comesi è fatto conoscere anche come conduttore di diversi programmi televisivi di successo, uno sugli altri #maestri su Rai 3. Per chi non lo conoscesse bene, abbiamo pensato di raccogliere alcune curiosità sulla sua, sulla biografia e sulla. Chi è, la biografia e laè nato il 7 settembre del 1974, sotto il segno della Vergine. Nel suo percorso di studi si è laureato in Filosofia teorica, con una tesi sul dibattito tra Leo Strauss e Alexandre ...