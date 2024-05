I tank avanzano - Israele pronto all' affondo su Rafah

Leggi tutta la notizia su feedpress.me

(Di martedì 14 maggio 2024) L’Idf prosegue l’avanzata con ie le truppe a, passando di quartiere in quartiere nella parte orientale della città più a sud della Striscia. Fonti Usa, citate dalla Cnn, hanno detto di ritenere che abbia ammassato abbastanza truppe per procedere con un’incursione su vasta scala nei prossimi giorni anche se non sono certi cheabbia preso la decisione finale, un terreno di...